Минфин шокировал россиян неожиданным решением

Минфин шокировал россиян неожиданным решением
Антон Силуанов. Фото: State Duma Russia/www.globallookpress.com
Ведомство сообщило об изменениях для налогоплательщиков в 2023 году

Озвученные в ходе послания Федеральному собрания решения президента России в полной мере будут реализованы, указал министр финансов Антон Силуанов. Глава ведомства отметил, что соответствующие решения по финансированию субъектов, не так давно вошедших в состав страны, уже заложены в государственном бюджете.

После послания главы государства Силуанов сообщил, что финансовое ведомство не намерено повышать в настоящее время налоги для россиян. А взносы бизнес-отрасли в казну в этом году будут единовременными.

Напомним, президент России ранее сообщил об увеличении расходов на социальные вычеты, которые позволяют возместить часть затраченных на учебу детей и лечение средств. Вместе с тем Владимир Путин предложил компетентным органам повысить размер социального налогового вычеты на обучение детей с 50 до 110 тысяч рублей в год для обучения детей – в двукратном размере.

Подробнее о послании президента России Федеральному собранию, состоявшемся 21 февраля – в материале "Утра".

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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