Набиуллина едко поддела Запад после заморозки российских активов

Набиуллина едко поддела Запад после заморозки российских активов
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава ЦБ элегантно ответила иностранным представителям СМИ

Американские журналисты утверждают, что Запад не в состоянии найти все российские деньги, которые хранятся за границей. На этом фоне издание Bloomberg заявило, что Россия смогла перехитрить США и ЕС, сумев скопить дополнительную подушку безопасности даже после решения заморозить активы. 

По данным издания, до введения санкций Москва смогла дополнительно заработать порядка 80 млрд долларов из-за разницы между объемами импорта и экспорта – тогда Россия отказалась от поставок иностранных товаров, при этом продолжая экспортировать свою продукцию. Однако сейчас все эти средства тайно спрятаны на зарубежных счетах – найти их западные специалисты не в состоянии.

После публикации этой статьи журналистка Bloomberg спросила у главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, могла ли быть такая ситуация, что количество арестованных российских активов, о которых заявляют на Западе, не соответствует действительности. На самом деле Центробанку удалось спрятать большинство собственных денег.

"Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу", 

– едко поддела Набиуллина.

Глава Центробанка после заморозки российских активов за границей подверглась критике со строны россиян. Многие оказались недовольны тем, что она поставила под удар казенные деньги, которые теперь ЕС планирует передать Украине. 

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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