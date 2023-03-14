Россия обхитрила Запад после заморозки активов за границей

Дополнительные деньги удалось отложить в прошлом году

В течение прошлого года российские власти тайно выводили из страны деньги, которые удалось заработать из-за разницы между экспортом и импортом. Всего накопилось порядка 80 млрд долларов, которые теперь храняться за границей в виде наличности, недвижимости и инвестиций, сообщает Bloomberg.

"Из-за того, что Европа медлила с нацеливанием на российский энергетический сектор, Кремль смог накопить один из самых больших профицитов по текущим операциям в своей истории", – утверждают экономисты.

По факту это свело на нет все усилия Запада по заморозке российских активов, посольку стране удалось в короткие сроки возместить потери и создать новую подушку безопасности.

Однако на этом фоне все деньги могут стать новой мишенью для противников России. Особенно если получится установить, что они контролируются государственными фондами.

Средства удалось накопить в свете грозящих стране санкций. Правительство придумало ловкий ход, который позволил отложить еще одну заначку.

"Вместо того, чтобы мотивировать корпорации наращивать зарубежные активы, российское правительство смягчило правила, чтобы помочь увеличить импорт, необходимый для стабилизации внутренней инфляции", – заявляют эксперты.

Ранее в ЕС заявили, что могут передать Украине замороженные российские активы. Единственный аспект – из-за законодательства это нельзя сделать на безвозмездной основе. Вероятно, европейцам в будущем придется выплатить все, что пришлось взять у России.