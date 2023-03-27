Курс рубля
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За действиями Кремля пристально наблюдают власти всех стран. Стратегические решения такой крупной державы могут заказать колоссальное влияние на положение дел на международной арене. Всего два слова российского главнокомандующего Владимира Путина заставили целый конгресс США забить тревогу.
Как известно, гегемония американцев во многом держится на печатном станке, которые позволил доллару захватить весь мир. Стремление ведущих стран перейти на другие валюты приводит в ужас американцев. Так, заявление Владимира Владимировича о "расчетах в юанях" с другими государствами повергло в депрессию конгресс США, отмечает "Радио 1".
Первой забилась в истерике республиканка Марджори Тейлор Грин. Своим ужасом она поделилась в социальных сетях. Конгрессвумен подчеркнула, что переход на расчеты в юанях в мировом пространстве приведет к обрушению доллара, передает интернет-издание "Свободная пресса".
Очевидно, что после этого американцам придется забыть о сытой и комфортной жизни. Жители Соединенных Штатов Америки окунутся в небывалые финансовые трудности.
"А все из-за американских военных, авторов украинского кризиса", – сетует Грин. Ее слова приводит телеканал "360".
Политик требует у вашингтонской администрации немедленно отказаться от прокси-войны с Россией.
Лондон находится в бедственном положении