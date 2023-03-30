Срочно снимайте деньги: заявлено о крупных проблемах с банковскими картами

Платежная способность граждан под угрозой

В ближайшее время работа карт российских банков рискует стать большой проблемой. Кредитные организации, которые угодили под санкции, могут перестать выдавать наличные деньги через терминалы и банковские отделения, сообщают СМИ. Речь касается только одного вида платежной системы – китайской Union Pay.

Специалисты советуют россиянам срочно снимать деньги, если нужно расплатиться за что-то за границей, поскольку иностранные банки из-за опасений вторичных санкций не станут обслуживать клиентов российских организаций, которые угодили в санкционный список.

В первую очередь проблмены с банковскими картами могут возникнуть в США и Великобритании. При этом каких-либо препятсвий для их работы на территории России не будет – платежная система работает в прежнем режиме и без дальнейших изменений.

Тем не менее, карты китайской платежной системы, оформленные в западных банках, могут перестать работать внутри России. Некоторые организации ввели на это ограничение еще в прошлом году.

На фоне проблем с работой российских банковских карт за границей в связи с отключением попавших под санкции банков от SWIFT, правительство РФ приняло решение о выплате пенсий российским гражданам, находящимся за границей. Согласно постановлению Мишустина, получать средства можно в рублях на счет в российском или зарубежном банке, передает "Радио 1".