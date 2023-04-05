"Тройной удар": Западу грозит катастрофа

У США появились новые неприятели

Игроки международной арены внимательно следят за развитием событий на мировом поле. Многих не устраивает поведение вашингтонской администрации и ее европейских саттелитов. Так, по западным странам был нанесен мощный удар.



К такому заключению пришли британские эксперты. По мнению специалистов, решение ОПЭК+ существенно сократить добычу нефти может обернуться катастрофой для Европы и США, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Отмечается, что Саудовская Аравия стала вести антиамериканскую энергетическую политику. При этом Российская Федерация оказалась в весьма выгодном положении, передает телеканал "360".

"Западу нанесен тройной удар", – сокрушаются британцы.

Скачок цен на черное золото приведет к росту инфляционных показателей. Кроме того, антироссийские санкции начнут слабеть. Также очевидно, что арабские страны стали отворачиваться от западных партнеров и с большим интересом смотрят в сторону Азиатского региона.



К слову, ранее европейцы взвыли из-за стремления местных властей усилить санкционное давления на Россию.

