"Тройной удар": Западу грозит катастрофа

"Тройной удар": Западу грозит катастрофа
Фото: www.unsplash.com
У США появились новые неприятели

Игроки международной арены внимательно следят за развитием событий на мировом поле. Многих не устраивает поведение вашингтонской администрации и ее европейских саттелитов. Так, по западным странам был нанесен мощный удар.

К такому заключению пришли британские эксперты. По мнению специалистов, решение ОПЭК+ существенно сократить добычу нефти может обернуться катастрофой для Европы и США, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что Саудовская Аравия стала вести антиамериканскую энергетическую политику. При этом Российская Федерация оказалась в весьма выгодном положении, передает телеканал "360".

"Западу нанесен тройной удар", – сокрушаются британцы.

Скачок цен на черное золото приведет к росту инфляционных показателей. Кроме того, антироссийские санкции начнут слабеть. Также очевидно, что арабские страны стали отворачиваться от западных партнеров и с большим интересом смотрят в сторону Азиатского региона.

К слову, ранее европейцы взвыли из-за стремления местных властей усилить санкционное давления на Россию.

Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
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