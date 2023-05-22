Спрос на наличные в России побил все рекорды

ЦБ уже придумал оправдание

В последнее время Центробанк фиксирует рост спроса на наличные средства. Оказывается, причина заключается в соответствующих тенденциях из-за экономик новых регионов России, в которых в 2023 году уже не используется гривна для внутреннего оборота, утверждает заместитель главы регулятора Алексей Заботкин.

По информации Центробанка, за апрель объем наличных средств в обращении у россиян вырос на 3 процента, достигнув рекорда (17,154 трлн рублей). Представитель регулятора утверждает, что явление вовсе не достигает масштабов, достаточных для "значительности" и проявления обеспокоенности в проведении монетарной политики.

Заботкин списывает все на рост безналичного расчета в российских валютах в новых субъектах страны, где прекращено "хождение гривны" с 1 января 2023 года.

Ранее мы писали, что после СВО ставшие абсолютными монополистами ведущие банковские организации начали выжимать из россиян все возможное – крупнейшие банки страны теперь облагают комиссией переводы клиента на свой же счет в другой банк. Экономисты же полагают, что банки откровенно начали "шариться по карманам" у клиентов. В 2023 году кредитные организации выйдут на рекордную прибыль – в условиях роста инфляции и сокращения ВВП.