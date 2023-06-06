Центробанк нанес последний удар по ипотечному рынку

Жилье по выгодной ставке теперь только приснится

Центральный банк РФ допускает полный запрет на финансирование рискованных мер ипотечного кредитования при отсутствии влияния уже существующих ограничений на рынок. Говоря простым языком, если меры, введенные ЦБ как надбавки к коэффициентам риска на весь ипотечный рынок в новостройках, не сработают, выгодные услуги для россиян попросту отменят.

С декабря прошлого года ЦБ установил соответствующие надбавки к коэффициенту риска при ипотечном кредитовании с первоначальным взносом в размере менее 10 процентов. С июня ограничения уже действуют, если первая сумма не выше 20 процентов.

К слову, минимальная ставка составляла абсолютное большинство на ипотечном рынке. Не исключено, что регулятор решил просто ускорить смерть отечественного девелопмента.

Эксперты предупреждают, что ситуация чревата обвалом рынка: россияне с невысокими доходами потеряют возможность приобретать собственное жилье – вероятнее всего, на первый план выдвинется аренда квартир как единственный способ обеспечить себя квартирой в городе.

Ранее "Утро" писало о рекордном отклонении заявок банков в ипотечном кредитовании – одобрение не смогли практически 50 процентов потенциальных заемщиков.