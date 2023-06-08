У Центробанка появились плохие новости для россиян

У Центробанка появились плохие новости для россиян
Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Денег становится все меньше

Международные резервы Российской Федерации на начало текущего месяца составили 584 млрд долларов. За тридцатидневный период они уменьшились на одиннадцать миллиардов – 1 мая приведенный показатель составлял 595,78 млрд.

Речь идет об активах, сосредоточенных за пределами страны и находящихся в распоряжении национального финансового регулятора в виде золота, спецправ заимствований и резервов в Международном валютном фонде.

Однако такая тенденция характерна для всего 2022 года: за указанный период российские резервы были сокращены на 8,4 процента. Рекордный максимум по накопленным резервам за рубежом у ЦБ был зафиксирован за несколько дней до начала специальной операции – 18 февраля он составлял 643 млрд долларов.

Ранее западные медиа сообщали, что всех рычагов Вашингтона и Европы не хватит на то, чтобы найти все деньги Российской Федерации, которые хранились за ее пределами. Более того, Bloomberg утверждает, что РФ смогла обойти Штаты хитрым маневром и обеспечить себе подушку безопасности после заморозки ее активов.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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