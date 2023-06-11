СВО транзиту не помеха

Российский "Газпром" реализует подачу газа в объеме через "Суджу", который подтвердила украинская сторона. По состоянию на 11 июня, объем превысил 42 млн кубов. На газоизмерительной станции "Сохрановка", расположенной в пределах Луганской народной республики, заявка Киевом была отклонена, сообщили в российской компании.

Двумя сутками ранее заявки на транзит в ЕС составил 41 миллион кубов через "Суджу". Транзит через Украину, которая находится в состоянии боевых действий с Россией, является в настоящее время безальтернативным маршрутом по поставкам голубого топлива в западно– и центральноевропейские страны после подрыва "Северного потока".

Показатели на уровне 40-43 млн кубометров ежесуточно через украинскую ГТС держались с мая 2022 года. Цифра начала снижаться лишь спустя полгода, с января 2023-го, пока не опустилась до 24,4 млн кубов. Месяц спустя показатель вырос до 40 миллионов: эксперты полагают, что "Газпром" смог достичь "сближения" в контрактных ценах со стоимостью на спотах европейского рынка.

Месяцем ранее мы сообщали, что "Газпром" подавал через "Суджу" по соглашению с Киевом газ в объем 39,3 миллиона кубометров по состоянию на 7 мая. Российская компания исправно пользуется украинским транзитом, невзирая на боевые действия и политическую риторику с обеих сторон.