Россияне срочно снимают деньги: стало известно о крупных проблемах с банковскими картами

Россияне срочно снимают деньги: стало известно о крупных проблемах с банковскими картами
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Пластик теряет свою актуальность

За первый квартал текущего года россияне резко прекратили использование банковских карт. Центральный банк уточняет, что за год выпуск пластика вырос на 2,9%. Однако в статистике использования все не так гладко: число операций, проводимых по картах, снизилось на три процента.

Физлица в принципе охладевают к пластику: за год таких карт стало меньше в использовании на 7,39 млн. Юридические лица также сокращают использование банковских карт – их стало меньше на 269 тыс. (это практически 10 процентов).

В целом же объем операций с "пластиковым" оборотом рухнул на 5 триллионов рублей, что практически достигает показателя в 12 процентов. Цифра снижалась по активным картам на один триллион в последний раз лишь во время пандемии.

Эксперты считают, что одной из причин стала экономическая неуверенность населения, ограничения и технические проблемы карт. К тому же, после санкций на рынке возник дефицит чипов, который повлиял на объемы производства и выпуск пластика. В таких условиях возможности банков по содержанию и перевыпуску ограничены. 

Ранее мы сообщали о рекордах в расходах россиян по кредиткам с минимальной просроченной задолженностью. За февраль 2023-го население потратило треть от доступного максимума на кредитных счетах.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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