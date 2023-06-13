Центробанк обвалил цены на жилье: что теперь ждет россиян

Решение регулятора отразится на стоимости уже через несколько месяцев

Отечественный жилищный рынок ожидает массового падения цен за счет общего падения спроса на квартиры. Причиной стали переутвержденные надбавки Центрального банка к коэффициентам риска при ипотечном кредитовании россиян.

По словам отраслевых экспертов, падение жилья в столице составит до 5 процентов. Сложнее всего придется застройщикам, которые рекламировали свои бетонные муравейники, предлагая их за за минимальную сумму первоначального взноса.

Правда, цены будут снижаться плавно. Эффект будет долгосрочным – конечный потребитель увидит разницу примерно через четыре месяца. По закону инерции все сделки закроют с учетом текущего ценового уровня. В дальнейшем же произойдет то, что на рынке называют "плановой коррекцией".

Напомним, с 1 июня в РФ действуют изменения, принятые Центробанком. Финансовый регулятор решил утвердить новые надбавки к коэффициентам риска при кредитованию ипотечного жилья для россиян. Теперь минимальная сумма заемщику для неприменения надбавок обойдется минимум в 20 процентов от стоимости жилья, а с 2024 года – не менее 30 процентов.

Ранее сообщалось о прогнозируемом падении цен на рынке вторичного жилья. Квартиры такого сегмента годами "висят" в объявлениях по Сети, из-за чего продавцы вынуждены снижать цены.