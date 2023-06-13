Центробанк обвалил цены на жилье: что теперь ждет россиян

Центробанк обвалил цены на жилье: что теперь ждет россиян
Alexander Legky/www.globallookpress.com
Решение регулятора отразится на стоимости уже через несколько месяцев

Отечественный жилищный рынок ожидает массового падения цен за счет общего падения спроса на квартиры. Причиной стали переутвержденные надбавки Центрального банка к коэффициентам риска при ипотечном кредитовании россиян.

По словам отраслевых экспертов, падение жилья в столице составит до 5 процентов. Сложнее всего придется застройщикам, которые рекламировали свои бетонные муравейники, предлагая их за за минимальную сумму первоначального взноса.

Правда, цены будут снижаться плавно. Эффект будет долгосрочным – конечный потребитель увидит разницу примерно через четыре месяца. По закону инерции все сделки закроют с учетом текущего ценового уровня. В дальнейшем же произойдет то, что на рынке называют "плановой коррекцией".

Напомним, с 1 июня в РФ действуют изменения, принятые Центробанком. Финансовый регулятор решил утвердить новые надбавки к коэффициентам риска при кредитованию ипотечного жилья для россиян. Теперь минимальная сумма заемщику для неприменения надбавок обойдется минимум в 20 процентов от стоимости жилья, а с 2024 года – не менее 30 процентов.

Ранее сообщалось о прогнозируемом падении цен на рынке вторичного жилья. Квартиры такого сегмента годами "висят" в объявлениях по Сети, из-за чего продавцы вынуждены снижать цены.

Источник: Daily Moscow ✓ Надежный источник
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