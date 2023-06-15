Россиян ждет резкое падение цен на продукты - СМИ

Экономист ссылается на отличный урожай зерновых

Вторая половина 2023-го года может удивить россиян снижением стоимости продуктов питания при параллельном повышении покупательской способности, считает экономист Ольга Беленькая.

Эксперт в качестве одного из ключевых факторов приводит переходящие остатки рекордного урожая 2022-го года. Они, по ее словам, как минимум сдержат ценовой рост. К тому же, в 2023 году в России ожидают хороший зерновой урожай, передает URA.ru.

По информации Организации Объединенных Наций, мировая стоимость зерна за май была снижена на 25 процентов. Так, растительное масло упало в цене на 48 процентов, молочная продукция была снижена почти на 18 процентов. Наблюдается повышение стоимости мясных продуктов из-за очагов птичьего гриппа, отмечает "Общественная служба новостей". Впрочем, сами россияне этого пока что не ощущают.

Беленькая также назвала одним из факторов, определяющих мировые цены на зерно, решение Российской Федерации по продлению зерновой сделки со странами Запада, отмечает телеканал "360".

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о завершении "бархатного сезона" в ценовых реалиях для россиян. До конца текущего года инфляционное давление внутри страны будет постепенно нарастать, что отразится на настроениях и покупательской способности граждан.