Кто обвалил рубль: в России назвали главного виновника

Кто обвалил рубль: в России назвали главного виновника
Elena Mayorova/www.globallookpress.com
Национальная валюта почему-то до сих пор катится вниз

Повышение нефти до 100 долларов за один баррель вновь поможет рублю укрепиться по отношению к западной валюте, считает финансовый аналитик Владислав Антонов. Рынок демонстрирует сильную неустойчивость и зависит не в последнюю очередь от цен на энергоносители.

Минфин заявлял о дефиците бюджета в 2023 году на 3,4 триллиона рублей. На фоне дешевеющей нефти рубль стремительно падает вниз. Рублю не помогло и сохранение ключевой ставки в 7,5%. Однако ЦБ рано или поздно ужесточит монетарную политику. Иными словами, факторы, способствующие укреплению рубля, в настоящее время на горизонте не наблюдаются. А потому негативная тенденция будет сохраняться.

"Если рост рублевых пар ускорится после заседания ФРС, курс евро двинется к 96 рублям. Для юаня выделяю диапазон в 12,1-12,45 рубля", – дал оценку аналитик.

Для того, чтобы российская валюта ползла вверх, необходима дорогая нефть (от 100 долларов за баррель), повышение ставки ЦБ от 10, а также сокращение дефицита бюджета. Позитивно отразится и улучшение внешней политики с развитием новых партнерских отношений.

Ранее экономист Владимир Григорьев назвал ключевым фактором, формирующим негативную динамику для рубля, зависимость страны от экспорта нефти и газа, а также невозможность обойтись без иностранного импорта.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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