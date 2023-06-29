Путин раскрыл неожиданный секрет успеха западных товаров

Путин раскрыл неожиданный секрет успеха западных товаров
Фото: www.unsplash.com
Продукция из-за границы давно вытеснила отечественную продукцию

Ни для кого не секрет, что в нашем государстве особой популярностью пользуются западные товары. Многие предпочитают отечественному производителю зарубежные фирмы. В чем секрет товаров из-за границы, рассказал глава российского государства Владимир Путин.

Президент нашей страны подчеркнул, что дело не в особых характеристиках продукции, а совсем в другом. Западным производителям удалось захватить российский рынок за счет агрессивной рекламы. Кроме того, ушлые зарубежные дельцы нашли лазейки для ухода от выполнения норм Всемирной торговой организации.  Именно такие сомнительные достижения стали секретом успеха зарубежных компаний на отечественном рынке.

Руководитель нашей страны отметил, что долгие годы западным странам удавалось вытеснять отечественную продукцию с российского рынка. Разумеется, после проведения агрессивной антироссийской политики в сфере санкционных ограничений ситуация резко изменилась. Теперь в нашей стране активно идет импортозамещение.

Также глава России заявил, что сегодня отечественные компании полностью готовы к конкуренции, однако им необходимо помочь раскрутиться. Такую информацию публикует интернет-издание "Свободная пресса".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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