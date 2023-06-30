Обнищавший "Газпром" оставит акционеров без денег

Обнищавший "Газпром" оставит акционеров без денег
Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
Компания недосчиталась экспортной выручки после санкций и эмбарго Запада

В ходе собрания акционеры "Газпрома" решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года – ПАО не станет делать соответствующих заявлений и откажется от выплат. 

За первые шесть месяцев прошлого года группа выплатила за акцию в промежутке 51,03 рубля, что является рекордным значением. В правлении заявили, что акционерам досталась сверхприбыль – сумма превысила 115 миллиардов рублей от фиксированного уровня, который предусматривается дивидендной политикой компании. 

Причиной, пишут СМИ, стали резкое падение экспортной выручки компании после введения эмбарго со стороны Европы, нарушение логистики и санкций Запада. "Газпром" фиксирует минимальные объемы подачи газа с начала 90-х годов. В прошлом году компания экспортировала в страны дальнего зарубежья не более 100,9 млрд кубов (приведенный показатель меньше значений 2021 год в 1,8 раза).

Государственная доля "Газпрома" остается на уровне 50,23%. Крупнейший держатель акций – Росимущество с 38,37 процента акций.

Компания продолжает пропускать топливо в европейские страны украинским транзитом, несмотря на боевой конфликт в стране. Отношения между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" можно охарактеризовать как весьма напряженные – эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков полагает, что контрактное соглашение будет разорвано еще до его истечения в 2024 году из-за взаимных претензий, которые выражают друг другу стороны.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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