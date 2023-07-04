"Газпром" решил договориться с Зеленским

Экспорт идет по расписанию, и никакие конфликты ему не помеха

"Газпром" продолжает подавать в Европу газ украинским транзитом – по состоянию на 4 июля, поток через ГТС Украины вышел на максимум, учитывая все ограничения, которые были введены Киевом.

Как отмечает источник, "Оператор ГТС Украины" принял от российской компании заявку на подачу 42,4 миллиона кубометров. При этом в Киеве указывают, что сутками ранее показатель составлял лишь 41,1 миллиона. Мощности заявлены лишь по "Судже" – ГТС отклонил заявку российского газового монополиста по "Сохрановке".

Согласно приведенным данным, российская сторона в настоящее время подает топливо в утвержденном объеме по "Судже". Украинская компания вновь не приняла заявку на подачу топлива по "Сохрановке", ссылаясь на невозможность контроля за компрессорной станцией "Новопсков", расположенной на территории Луганской Народной республики.

"Сохрановка" ранее обеспечивала свыше тридцати миллионов кубометров в сутки. По мнению "Газпрома", поводов для препятствий в работе станции не существует.

Ранее "Утро" писало, что в ПАО не стали выплачивать дивиденды ключевым акционерам "Газпрома" из-за сильного падения экспортной выручки, вызванным сокращением подачи топлива в европейские страны. В правлении добавили, что акционеры по итогам прошлого года и так заработали сверхприбыль, которая оказалась больше фиксированного уровня более чем на 100 млрд рублей.