Дыра в российском бюджете разрослась до рекордных значений

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Федеральная казна недосчиталась 2,4 триллиона рублей в первом квартале, доход при этом составил 5,6 трлн при расходах в 8,08 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Счетной палаты.
В документе указано, что за первые три месяца 2023 года доход государственного бюджета уменьшился практически на полтора триллиона рублей – что превышает аналогичный прошлогодний показатель более чем на 20 процентов. Расходы же выросли на 37,9 процента.
Государственный долг же поднялся на 4 процента, превысив 905 миллиардов. В настоящее время сумма составляет 23,7 триллиона рублей, что составляет практически 15,8 ВВП российской экономики.
Причина роста дефицита государственного бюджета – сокращение экспортной выручки от продажи нефти и газа (ее стало меньше на 1,3 триллиона рублей – упала практически в два раза). Государственный аудитор указал, что средняя цена российской нефти Urals значительно снизилась при девальвации рубля, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Ранее экономист Артем Голубев призвал власти спасти попавший в шторм рубль за счет поставок Индии нефти в китайских юанях.
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