Ближайший сосед США неожиданно поддержал Россию

"Задний двор" Америки начинает бунтовать

Любопытные новости пришли из Мексики. Как известно, этот сосед Соединенных Штатов Америки находится под серьезным влиянием со стороны Вашингтона. На этом фоне достаточно неожиданным стал тот факт, что Мексика выступила с очень дружественным для России заявлением.



Посол этого государства в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас объявил, что мексиканские власти готовы внедрить российскую платежную систему "Мир" в своей стране. Реализация этой инициативы может серьезно сблизить Москву и Мехико и поддержит российских граждан в сложной ситуации.

Впрочем, как подчеркнул мексиканский дипломат, на данный момент российские власти пока не обращались к мексиканским коллегам с подобным запросом. Мехиас обратил внимание, что положение дел в финансовом секторе стремительно меняется, и его родное государство готово адаптироваться к переменам.

Каким образом на столь смелое заявление отреагировала вашингтонская администрация, пока неизвестно. Исторически сложилось, что Америка считает ближайших соседей, как и весь соседний континент своим "задним двором", и наверняка будет недовольна возможным сближение России и Мексики.