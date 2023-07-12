Минфин шокировал россиян неожиданной новостью

Минфин шокировал россиян неожиданной новостью
Антон Силуанов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
На бюджет упала нагрузка, которую выдержит не каждая страна

Пока риски для исполнения бюджета на текущий год отсутствуют, однако в ближайшие три года кабмин намерен провести подготовку к мобилизации финансов. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, заявивший, что РФ идет к базовым показателям по доходам от экспорта энергоносителей на уровне 8 триллионов рублей.

Вместе с тем министр отказался выступать с конкретным прогнозом по дефициту российского бюджета, сославшись на широкую вариативность показателя как в сторону увеличения, так и сокращения.

Силуанов указал, что ведомство не видит больших рисков в исполнении бюджета на текущий год, однако на период с 2024 по 2026-й годы отрабатывает "задачи по мобилизации" имеющихся ресурсов. В реализации основных решений ведомство совершенно уверено, что касается дополнительных – ресурсы на них однозначно будут найдены.

На ближайший трехлетний период, отметил министр, вопрос в "мобилизации ресурсов" (что это значит, министр не объяснил) отрабатывается на уровне кабмина.

Ранее министра финансов шокировал звонок от Владимира Путина – тот позвал на прием ребенка из Дербента с родителями и в их присутствии потребовал выделить Дагестану 5 миллиардов рублей на реализацию проектов, включая реконструкцию дорожной сети.

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
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