Путин затеял с союзниками "бунт" против США - экс-советник Пентагона

Путин затеял с союзниками "бунт" против США - экс-советник Пентагона
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: The Kremlin Moscow/www.globallookpress.com
Москва бросает вызов Штатам и ставит все на кон

Решение Востока о формировании альтернативы доллару станет гвоздем, который Китай, Россия и Индия вобьют в западную экономическую концепцию. Такого мнения придерживается экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

По словам спикера, три государства уже имеют поддержку от четырех десятков стран, которые так же желают осуществлять межгосударственные расчеты в новой валюте, отмечает "Свободная Пресса".

Ситуация с глобальной точки зрения, уверен Макгрегор, напоминает "бунт" против доллара, пишет RT. Африканские страны, Южная Америка, страны азиатского региона выражают сочувствие Москве и считают, то та сопротивляется американской политике, полагает специалист. Фактически, речь идет о наступлении новой экономической эры, передает телеканал "360".

Новая валюта, в отличие от американской, будет реально обеспечена золотом, крупные запасы которого сосредоточены в РФ, КНР и Индии.

В ходе выступления на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что влияние валюты на глобальную экономику обусловлено экономическим потенциалом государства, являющегося ее эмитентом. А Соединенные Штаты же подрывают собственное могущество, практикуя использование доллара в качестве оружия, что вызывает сомнения у стран, которые когда-то приняли правила этой игры.

На Западе уже обращают внимание на опасные тенденции из-за совместных планов БРИКС по формированию альтернативы доллару.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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