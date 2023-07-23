По российскому бюджету нанесли сокрушительный удар

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Российская экономика изрядно пострадала от совершенных преступлений – за первое полугодие 2023-го цифра превысила отметку в 284 миллиарда рублей. Однако приведенный показатель практически в два раза ниже того, который фиксировался в 2022-м, отметили в МВД, приведя соответствующую статистику.
Большая часть преступлений, отмечает министерство, совершается в городах и крупных поселках. В прошлом году указанные показатели были приближены к цифрам 2021-го – тогда показатель практически достиг 494 миллиардов.
Экономические преступления в этом списке превышают половину от суммарного ущерба – экономика потеряла от них в общей сложности 151,5 миллиарда.
Экономисты тем временем пытаются найти причину в резком ослаблении рубля. По словам аналитика Артема Голубева, Минфин, с великой долей вероятности, выйдет за рамки своих прогнозирований по ожидаемой инфляции в отрицательную сторону – дефицит бюджета и так составил 2,2 триллиона рублей вместо одного триллиона, как планировалось ранее.
По мнению экспертов, национальную валюту необходимо спасать за счет частичной девальвации.
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