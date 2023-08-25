Миллиард на помойку: Греция нагло плюнула в Россию

Миллиард на помойку: Греция нагло плюнула в Россию
Фото: www.unsplash.com
Антироссийская риторика захватывает Европу

Русофобская свистопляска продолжается. Европейские страны стараются максимально отделиться от нашего государства и с каким-то мазохистским удовольствием стреляют себе в ногу. Так, стало известно о скандальном решении Греции.

Афины расторгают соглашение с нашей страной на техническое обслуживание российских ЗРК "Тор-М1" и "Оса-АКМ". Это вооружение уже продемонстрировало свою высокую эффективность и исправно служит в рядах греческой армии. Однако Греция должна идти в русле русофобского мэйнстрима, поэтому сворачивает военное сотрудничество с Москвой.

Сообщается, что "секретный документ", касающийся этой темы, был опубликован в общем доступе случайно. Греческие аналитики считают, что решение было принято без оснований и является чисто политическим. Кроме того, таким образом местные власти фактически выбросили на помойку целый миллиард евро.

Без запасных частей и обслуживания установки быстро придут в негодность и будут выведены из строя, что нанесет колоссальный финансовый удар по Греции. Получается, что денежные средства на приобретение техники были потрачены зря.

К слову, ранее выступающая за киевский режим страна поддержала экономику России.

Источник: Pronews.gr ✓ Надежный источник
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