Россия мощно врезала обнаглевшей Японии: введен запрет

Москва пошла по стопам Китая

Как известно, отношения Москвы с рядом государств оставляют желать лучшего. Многие страны ополчились на нас, постоянно вводят санкционные ограничения и всячески стараются подорвать стабильность в России. Среди таких недружественных "партнеров" оказалась Япония. Впрочем, на этот раз ограничения были введены против самого Токио.



Дело в том, что у международного сообщества есть большие вопросы к качеству морепродуктов из Страны восходящего солнца. Огромный резонанс получило решение японских властей начать сброс воды, которая была скоплена в результате охлаждения аварийных реакторов атомной станции "Фукусима-1".



Некоторые эксперты считают, что теперь рыба и морепродукты могут быть заражены. На этом фоне Москва ввела временный запрет на поставки даров моря из Японии. Конечно, для экономики Токио это серьезный удар. Недавно такое же решение приняли власти Китая, отмечает информационный ресурс URA.RU.



К слову, что касается отношений Москвы и Пекина, в этом вопросе продолжается сближение. Как подчеркнул глава России Владимир Путин, РФ и КНР всегда стараются найти компромисс даже в самых сложных вопросах, передает интернет-издание "Свободная пресса".

Ранее Япония нагло высказалась о России.

