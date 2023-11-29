Freedom Holding делает ставку на технологии

В компании уверены, что "вся экономика будущего – это экономика услуг"

Главными катализаторами роста Freedom Holding являются технологии и инновации, которые компания внедряет на каждом этапе работы. Рассмотрим на примерах, как холдингу удавалось трансформировать процессы и выходить в лидеры благодаря технологическим "фишкам".



В конце 2021 года Freedom Holding впервые сообщил о планах построить экосистему. Компания приняла решение выйти за рамки исключительно финансового направления деятельности и расширить присутствие на рынках страхования и потребительских услуг. Целью проекта было масштабировать холдинг, получить синергию и значительно увеличить клиентскую базу.

Осуществить это без мощного технического сопровождения и инноваций было бы невозможно. Каждый отдельный сегмент системы начал работать над созданием уникальных цифровых продуктов. В результате это позволило компаниям из экосистемы за относительно короткий срок выйти в лидеры на своих нишевых рынках. Рассмотрим, как это происходило.

"Цифровые продукты" Freedom Bank

В 2021 году в Казахстане был открыт Freedom Bank. Чтобы занять свое место на рынке, компания взяла курс на запуск крутых цифровых продуктов, которых нет не только в Казахстане, но и в мире. Это были амбициозные планы, для осуществления которых требовалась мощная техническая поддержка.

Уже вскоре Freedom Bank представил "цифровую ипотеку" и "цифровой автокредит". За неполные три года он вошел в топ-8 крупнейших банков Казахстана и стал абсолютным лидером по выдаче ипотеки, согласно данным на второй квартал текущего года было выдано около 14 тыс. займов на сумму $488,89 млн.

Банк планирует расширять продуктовую линейку. Сегодня он является ядром экосистемы, и будет взаимодействовать со всеми компаниями холдинга, для получения максимальной синергии.

Технологичные брокеры

У Freedom Holding два брокера в Казахстане: АО Фридом Финанс и Freedom Finance Global, согласно отчету за третий квартал 2023 года они принесли холдингу $35 млн и $86 млн соответственно. Первый работает на локальных биржах, а второй предоставляет клиентам доступ на международные фондовые площадки, такие как NASDAQ, NYSE, London Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange. И без технологий здесь никак нельзя.

Холдинг планирует укреплять позиции своих брокеров, предлагая расширенную линейку финансовых инструментов, например вскоре появится возможность торговать фьючерсами и опционами. Также в планах внедрение ИИ в сегмент поддержки клиентов.

Уже сегодня количество брокерских счетов, открытых в компаниях холдинга, достигло 434 тыс, активный прирост клиентской базы пришелся на последние два года, когда появился банк, в связке с которым брокеры работают более эффективно, ведь клиенту удобно получать сразу весь спектр необходимых услуг в "одном окне". Это и есть пример синергии в действии.

Tradernet Digital-платформа

Технологическим фундаментом брокерского сегмента стало приложение Tradernet. Платформа работает на 16 языках, и стала действительно международной. Уникальность Tradernet в том, что клиент, зайдя в приложение, получает доступ к 15 брокерам и двум банкам, что позволяет расширить географию торговли и совершать сделки быстро. Неудивительно, что платформа стала популярной у инвесторов, ежедневно ей пользуются около 40 тыс. клиентов.

Это уникальная digital-площадка со сложной инфраструктурой, которая содержит мощное аналитическое ядро с огромным количеством документов, с данными по эмитентам и прогнозами по рынкам. Работу платформы поддерживают два дата-центра. В Tradernet можно не только торговать акциями, ETF, но и принять участие в IPO, получив возможность стать владельцем бумаг в момент, когда эмитент впервые выходит на рынок.

Скоро будет внедрен Freedom Chat с использованием искусственного интеллекта, который позволит в режиме "нон-стоп" находиться в сообществе инвесторов со всего мира, обмениваться идеями. В чате можно будет даже совершать сделки, для этого внедрены технологии, которые позволяют осуществлять идентификацию пользователя, что сделает процесс безопасным и быстрым.

Инновационные страховщики

В экосистему холдинга входят две компании, предоставляющие услуги страхования: Freedom Life и Freedom Insurance, у которых уже около миллиона клиентов, и их число будет расти дальше за счет интеграции страхового сегмента с банком и платежной системой Freedom Pay.

Планируется, что к 2028 году доля Freedom Life на рынке страхования вырастет до 30%, против 15-16% на сегодня. Здесь тоже были запущены инновационные продукты, например цифровая платформа dtp.kz, которая дает возможность оформить страховые выплаты онлайн в короткие сроки. Долгосрочная стратегия Freedom Insurance включает дальнейшую цифровизацию.

Коммуникационный прорыв

Этим летом Freedom Holding взялся за большой проект государственной важности – строительство телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы обеспечить доступ населения к качественной связи. Была создана компания Freedom Telecom, которая ставит цели по расширению клиентской базы до 8 млн абонентов на горизонте семи лет.

Для этого связь должна быть качественной, а сервис всеобъемлющим. Оператор даст возможность подключения нескольких номеров на одну SIM-карту. Freedom Telecom намерен работать исключительно с 5G и использовать новые технологии.

Технооптимисты из Freedom Holding

Это короткий обзор основных технологических проектов Freedom Holding. В компании уверены, что "вся экономика будущего – это экономика услуг". Поэтому в экосистеме объединили сервисы из самых разных сфер жизни, в сегмент "Life-style" входят: фудтех Arbuz.kz, операторы по продаже авиабилетов – AVIATA.KZ и Chocotravel, и билетов на мероприятия - ТИКЕТОН.

В планах холдинга интеграция финансовых и потребительских сервисов. Без технологий сделать это, как вы понимаете, невозможно. В экосистеме Freedom Holding сегодня уже 7 млн пользователей, близких компании по духу, любящих технологии и инновации, глава холдинга Тимур Турлов называет таких людей "технооптимистами".