Freedom Holding делает ставку на технологии

Freedom Holding делает ставку на технологии
В компании уверены, что "вся экономика будущего – это экономика услуг"

Главными катализаторами роста Freedom Holding являются технологии и инновации, которые компания внедряет на каждом этапе работы. Рассмотрим на примерах, как холдингу удавалось трансформировать процессы и выходить в лидеры благодаря технологическим "фишкам".  

В конце 2021 года Freedom Holding впервые сообщил о планах построить экосистему. Компания приняла решение выйти за рамки исключительно финансового направления деятельности и расширить присутствие на рынках страхования и потребительских услуг. Целью проекта было масштабировать холдинг, получить синергию и значительно увеличить клиентскую базу.

Осуществить это без мощного технического сопровождения и инноваций было бы невозможно. Каждый отдельный сегмент системы начал работать над созданием уникальных цифровых продуктов. В результате это позволило компаниям из экосистемы за относительно короткий срок выйти в лидеры на своих нишевых рынках. Рассмотрим, как это происходило.   

"Цифровые продукты" Freedom Bank 

В 2021 году в Казахстане был открыт Freedom Bank. Чтобы занять свое место на рынке, компания взяла курс на запуск крутых цифровых продуктов, которых нет не только в Казахстане, но и в мире. Это были амбициозные планы, для осуществления которых требовалась мощная техническая поддержка.

Уже вскоре Freedom Bank представил "цифровую ипотеку" и "цифровой автокредит". За неполные три года он вошел в топ-8 крупнейших банков Казахстана и стал абсолютным лидером по выдаче ипотеки, согласно данным на второй квартал текущего года было выдано около 14 тыс. займов на сумму $488,89 млн.

Банк планирует расширять продуктовую линейку. Сегодня он является ядром экосистемы, и будет взаимодействовать со всеми компаниями холдинга, для получения максимальной синергии. 

Технологичные брокеры 

У Freedom Holding два брокера в Казахстане: АО Фридом Финанс и Freedom Finance Global, согласно отчету за третий квартал 2023 года они принесли холдингу $35 млн и $86 млн соответственно. Первый работает на локальных биржах, а второй предоставляет клиентам доступ на международные фондовые площадки, такие как NASDAQ, NYSE, London Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange. И без технологий здесь никак нельзя.

Холдинг планирует укреплять позиции своих брокеров, предлагая расширенную линейку финансовых инструментов, например вскоре появится возможность торговать фьючерсами и опционами. Также в планах внедрение ИИ в сегмент поддержки клиентов.

Уже сегодня количество брокерских счетов, открытых в компаниях холдинга, достигло 434 тыс, активный прирост клиентской базы пришелся на последние два года, когда появился банк, в связке с которым брокеры работают более эффективно, ведь клиенту удобно получать сразу весь спектр необходимых услуг в "одном окне". Это и есть пример синергии в действии.  

Tradernet Digital-платформа 

Технологическим фундаментом брокерского сегмента стало приложение Tradernet. Платформа работает на 16 языках, и стала действительно международной. Уникальность Tradernet в том, что клиент, зайдя в приложение, получает доступ к 15 брокерам и двум банкам, что позволяет расширить географию торговли и совершать сделки быстро. Неудивительно, что платформа стала популярной у инвесторов, ежедневно ей пользуются около 40 тыс. клиентов.

Это уникальная digital-площадка со сложной инфраструктурой, которая содержит мощное аналитическое ядро с огромным количеством документов, с данными по эмитентам и прогнозами по рынкам. Работу платформы поддерживают два дата-центра. В Tradernet можно не только торговать акциями, ETF, но и принять участие в IPO, получив возможность стать владельцем бумаг в момент, когда эмитент впервые выходит на рынок. 

Скоро будет внедрен Freedom Chat с использованием искусственного интеллекта, который позволит в режиме "нон-стоп" находиться в сообществе инвесторов со всего мира, обмениваться идеями. В чате можно будет даже совершать сделки, для этого внедрены технологии, которые позволяют осуществлять идентификацию пользователя, что сделает процесс безопасным и быстрым.  

Инновационные страховщики 

В экосистему холдинга входят две компании, предоставляющие услуги страхования: Freedom Life и Freedom Insurance, у которых уже около миллиона клиентов, и их число будет расти дальше за счет интеграции страхового сегмента с банком и платежной системой Freedom Pay. 

Планируется, что к 2028 году доля Freedom Life на рынке страхования вырастет до 30%, против 15-16% на сегодня. Здесь тоже были запущены инновационные продукты, например цифровая платформа dtp.kz, которая дает возможность оформить страховые выплаты онлайн в короткие сроки. Долгосрочная стратегия Freedom Insurance включает дальнейшую цифровизацию.  

Коммуникационный прорыв 

Этим летом Freedom Holding взялся за большой проект государственной важности – строительство телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы обеспечить доступ населения к качественной связи. Была создана компания Freedom Telecom, которая ставит цели по расширению клиентской базы до 8 млн абонентов на горизонте семи лет. 

Для этого связь должна быть качественной, а сервис всеобъемлющим. Оператор даст возможность подключения нескольких номеров на одну SIM-карту. Freedom Telecom намерен работать исключительно с 5G и использовать новые технологии.  

Технооптимисты из Freedom Holding 

Это короткий обзор основных технологических проектов Freedom Holding. В компании уверены, что "вся экономика будущего – это экономика услуг". Поэтому в экосистеме объединили сервисы из самых разных сфер жизни, в сегмент "Life-style" входят: фудтех Arbuz.kz, операторы по продаже авиабилетов – AVIATA.KZ и Chocotravel, и билетов на мероприятия -  ТИКЕТОН.

В планах холдинга интеграция финансовых и потребительских сервисов. Без технологий сделать это, как вы понимаете, невозможно. В экосистеме Freedom Holding сегодня уже 7 млн пользователей, близких компании по духу, любящих технологии и инновации, глава холдинга Тимур Турлов называет таких людей "технооптимистами".   

"Большинство против": в России заговорили о необходимости прогнать Орбакайте

Певице вдруг припомнили высказывания ее матери про "рабов и холопов"

Финляндия стянула дополнительные силы к границам с Россией

Евросоюз отправил на помощь Хельсинки офицеров погранслужбы с переводчиками, чтобы справиться с "гибридным вызовом"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей