В "Росатоме" рассказали о роли атомной отрасли в российской экономике

В "Росатоме" рассказали о роли атомной отрасли в российской экономике
Фото: пресс-служба госкорпорации "Росатом"
По всему миру происходит постепенный переход к возобновляемым источникам энергии

По стоимости выработки возобновляемые источники электроэнергии уже вполне конкурентоспособны, и им можно и нужно находить место в системе электрогенерации, в том числе и в энергосистемах Дальнего Востока, считает генеральный директор АО “Росатом Возобновляемая энергия” Григорий Назаров, выступивший на тематической сессии ВЭФ.

Он подчеркнул важность атомной энергетики в процессах энергетической трансформации, особенно для российской экономики. По его мнению, атомная технология – это единственная сейчас базовая энергетическая технология, в которой Россия сохранила технологическое лидерство и полный пакет технологий.

"Это то, что мы можем делать, можем тиражировать, и наращивать долю атомной энергетики до 25%, которые сейчас заявлены в программе РТТН",

– подчеркнул Назаров.

В любом случае, отметил генеральный директор АО "Росатом Возобновляемая энергия", энергетическому сектору нужно долгосрочное стратегическое планирование: необходимы правила игры, которые надо формировать для того, чтобы энергетика была эффективной.

В "Росатоме" также рассказали о роли атомных технологий в изменении климата. Как заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации, директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров в ходе сессии ВЭФ с темой "Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса", экологически нейтральные продукты "Росатома" могут замедлять изменение климата.

"Мы выпускаем продукты, которые как минимум замедляют, а как максимум – не допускают изменение климата. Атомная энергетика – это самая чистая энергия из доступных человечеству",

– пояснил он.

По словам Комарова, планы увеличения доли атомной генерации в энергобалансе страны с 20 до 25% к 2045 году, отраженные в поручении президента России, – имеют климатические коннотации. Ведь российские АЭС ежегодно предотвращают свыше 100 млн тонн выбросов CO2, что сопоставимо с выбросами всей металлургической промышленности. Это напрямую влияет на темпы глобального потепления.

"Росатом" располагает множеством самых разных "зеленых" технологий. Речь не только об атомных станциях, но и о ветромощностях (сейчас на ветроэнергетические активы Росатома приходится 1 ГВт энергии), экотехпарках, ответственных за безопасную переработку опасных отходов. Госкорпорация, в том числе, занимается развитием электромобильности в России.

"Мы очень серьезно занимаемся накопителями электроэнергии и вообще электротранспортом. И все тоже про изменение климата. Потому что в больших городах 80% вредных выбросов в атмосферу – это выбросы от транспорта, а вовсе даже не от промышленных предприятий",

– уточнил Комаров.

Так, при любом плановом строительстве объектов "Росатом" учитывает прогнозы ученых об изменениях климата. Для отдаленных регионов Арктической зоны госкорпорация использует единственный в мире атомный флот. Он осуществляет минимальную нагрузку на местную энергосистему.

"Сочетание с одной стороны наших технологий, с другой стороны – ответственного отношения с экологии и природе, а также учет всех современных прогнозов в рамках нашей деятельности – вот три кита, на которых строится работа "Росатома", – подытожил Комаров.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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