Туристы из России столкнулись с трудностями при обмене долларов за границей

Туристы из России столкнулись с проблемами за границей
Фото: unsplash.com
Ситуация обострилась недавно

Российские туристы, которые отправились отдыхать на турецкие, арабские, тайские, египетские курорты столкнулись с большими трудностями при попытке обменять наличные доллары на национальную валюту. Банковские организации стали массово отказывать в услуге, поскольку банкоты являются старыми.

Сейчас во многих банках требуют, чтобы купюра была нового образца с синевой. Причем ее состояние дожно быть идеальным. Если деньги не соответствуют заданным параметрам, то клиенту отказывают. Проблема появилась еще год назад, но в последнее время только усилилась.

"Абсолютно непонятно, что произошло с долларом. Никаких объявлений о проблемах с приемом наличных ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали", – говорят в АТОР.

При этом довольно часто в России продают купюры старого образца, а в заграничных организациях требуют новые. Сейчас турагенты стараются предупреждать туристов о возможных проблемах заранее.

В некоторых случаях обменники соглашаются принять старые доллары, но на условиях 5% уменьшения их стоимости и только если у них идеальное состояние. Что именно происходит – никто не знает.

Ранее россиянам посоветовали срочно избавляться от наличных доллара и евро.

Источник: Российская газета

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