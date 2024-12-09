Жители РФ рассказали, какую пенсию считают приемлемой

Россияне раскрыли, какую пенсию хотя получать от государства
Фото: www.unsplash.com
Люди хотят жить достойно в пожилом возрасте

Жители нашей страны раскрыли, какую пенсию хотят получать после выхода на заслуженный отдых. Согласно проведенному спецами Страхового дома ВСК анализу, россияне считают достойными пенсионными выплатами сумму в 110 тысяч рублей.

При этом за год существенно подскочила доля тех, кто называет оптимальной соцвыплату от 100 до 200 тысяч рублей. Если в начале года так считали 12% опрошенных, то к концу года этот показатель поднялся до 25%.

Самые высокие ожидания о размере пенсий высказывают граждане с хорошими зарплатами, преимущественно проживающие в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время запросы остальных россиян остаются более скромными, но все же на порядок превышают фактические размеры пенсионных выплат.

Исследование также показало, что большинство людей планируют проводить старость в родной стране. Так, 80% респондентов заявили, что намерены оставаться в РФ, что значительно выше показателя начала года (67%). Число тех, кто хотел бы провести старость за рубежом, снизилось с 15% до 9%. Остальные 11% пока не определились с планами на будущее.

Рост ожиданий от пенсии может быть связан с инфляцией и общим увеличением уровня запросов у населения, особенно в крупных городах. В то же время желание оставаться в России на пенсии вероятно связано с укреплением патриотических настроений.

К слову, ранее известный художник Никас Сафронов рассказал о прибавке к пенсии в 1 миллион рублей.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

Путин принял жесткое решение по "Орешнику" и обозначил срок

Уникальная система держит в страхе весь мир

"Запрещенка" поедет на Украину – для ВСУ подготовили необычный сюрприз

Запад продолжает работать на киевский режим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей