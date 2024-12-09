Жители РФ рассказали, какую пенсию считают приемлемой

Люди хотят жить достойно в пожилом возрасте

Жители нашей страны раскрыли, какую пенсию хотят получать после выхода на заслуженный отдых. Согласно проведенному спецами Страхового дома ВСК анализу, россияне считают достойными пенсионными выплатами сумму в 110 тысяч рублей.

При этом за год существенно подскочила доля тех, кто называет оптимальной соцвыплату от 100 до 200 тысяч рублей. Если в начале года так считали 12% опрошенных, то к концу года этот показатель поднялся до 25%.

Самые высокие ожидания о размере пенсий высказывают граждане с хорошими зарплатами, преимущественно проживающие в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время запросы остальных россиян остаются более скромными, но все же на порядок превышают фактические размеры пенсионных выплат.

Исследование также показало, что большинство людей планируют проводить старость в родной стране. Так, 80% респондентов заявили, что намерены оставаться в РФ, что значительно выше показателя начала года (67%). Число тех, кто хотел бы провести старость за рубежом, снизилось с 15% до 9%. Остальные 11% пока не определились с планами на будущее.

Рост ожиданий от пенсии может быть связан с инфляцией и общим увеличением уровня запросов у населения, особенно в крупных городах. В то же время желание оставаться в России на пенсии вероятно связано с укреплением патриотических настроений.

К слову, ранее известный художник Никас Сафронов рассказал о прибавке к пенсии в 1 миллион рублей.