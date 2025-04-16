"Фридом Финанс" выводит казахстанский бизнес на мировой технологический уровень

Цифровая трансформация страны – главная цель партнерства

Стратегическое партнерство между Freedom Cloud (дочерней компанией Freedom Holding Corp.) и Amazon WebServices (AWS) открывает новую эру в развитии IT-инфраструктуры Казахстана. Это первый случай в Центральной Азии, когда локальный облачный провайдер официально сотрудничает с мировым лидером облачных технологий.

Расширенные возможности для казахстанских компаний, стартапов и государственных структур включают полный спектр сервисов AWS: от базовых облачных вычислений и систем хранения данных до передовых решений в области искусственного интеллекта, машинного обучения и кибербезопасности. Теперь казахстанский бизнес получит доступ к тем же технологическим инструментам, которые используют мировые гиганты вроде Amazon, Netflix, NASA и Pfizer.

Цифровая трансформация страны – главная цель партнерства. По словам генерального директора FreedomCloud Темирлана Зейналабдина, компания стремится превратить Казахстан из простого потребителя IT-сервисов в активного участника мирового цифрового пространства. Особое внимание уделяется развитию собственной облачной инфраструктуры как стратегическому направлению обеспечения цифровой безопасности.

Глобальные перспективы для казахстанских стартапов станут реальностью благодаря программам акселерации AWS Activate и возможности выхода на международную площадку AWS Marketplace. Инженеры получат доступ к международным сертификациям, что позволит им создавать продукты, востребованные на глобальном рынке.

Технологическое развитие Freedom Cloud включает предоставление IaaS– и PaaS-решений, развитие высоконагруженных вычислений, Kubernetes-технологий, систем хранения данных и AI-сервисов. Партнерство с AWS позволит внедрить гибридные решения, охватывающие как защищенное хранение данных, так и сложные ИИ-вычисления.

За последние несколько лет компания "Фридом Финанс" успешно трансформировалась в масштабную цифровую экосистему и продолжает активно развиваться. В настоящее время под брендом Freedom Finance функционирует целый ряд сервисов. Это цифровой банкинг и инвестиционные услуги, Freedom Mobile – сеть розничных магазинов по продаже смартфонов, Freedom Pay – платформа электронной коммерции, Ticketon – сервис онлайн-бронирования билетов, Freedom Insurance и Freedom Life – онлайн-страхование. Общее число пользователей продуктов экосистемы превышает 1,5 миллиона человек.

Недавним значимым дополнением к экосистеме стал Freedom Telecom – новый оператор связи. По словам основателя "Фридом Финанс" Тимура Турлова, главная цель проекта – существенное улучшение качества фиксированного и мобильного интернета в Казахстане путем развития сетей 5G. Эксперты прогнозируют, что запуск нового сервиса может оказать значительное положительное влияние на экономику страны за счет повышения уровня цифровизации в самых разных сферах – от госуправления до образования.

Amazon Web Services представляет собой крупнейшую мировую облачную платформу, обслуживающую миллионы организаций по всему миру – от небольших стартапов до крупнейших корпораций. Теперь эти возможности станут доступны казахстанским компаниям благодаря локальному провайдеру Freedom Cloud.