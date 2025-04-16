"Фридом Финанс" выводит казахстанский бизнес на мировой технологический уровень

"Фридом Финанс" выводит казахстанский бизнес на мировой технологический уровень
Фото: www.unsplash.com
Цифровая трансформация страны – главная цель партнерства

Стратегическое партнерство между Freedom Cloud (дочерней компанией Freedom Holding Corp.) и Amazon WebServices (AWS) открывает новую эру в развитии IT-инфраструктуры Казахстана. Это первый случай в Центральной Азии, когда локальный облачный провайдер официально сотрудничает с мировым лидером облачных технологий.

Расширенные возможности для казахстанских компаний, стартапов и государственных структур включают полный спектр сервисов AWS: от базовых облачных вычислений и систем хранения данных до передовых решений в области искусственного интеллекта, машинного обучения и кибербезопасности. Теперь казахстанский бизнес получит доступ к тем же технологическим инструментам, которые используют мировые гиганты вроде Amazon, Netflix, NASA и Pfizer.

Цифровая трансформация страны – главная цель партнерства. По словам генерального директора FreedomCloud Темирлана Зейналабдина, компания стремится превратить Казахстан из простого потребителя IT-сервисов в активного участника мирового цифрового пространства. Особое внимание уделяется развитию собственной облачной инфраструктуры как стратегическому направлению обеспечения цифровой безопасности.

Глобальные перспективы для казахстанских стартапов станут реальностью благодаря программам акселерации AWS Activate и возможности выхода на международную площадку AWS Marketplace. Инженеры получат доступ к международным сертификациям, что позволит им создавать продукты, востребованные на глобальном рынке.

Технологическое развитие Freedom Cloud включает предоставление IaaS– и PaaS-решений, развитие высоконагруженных вычислений, Kubernetes-технологий, систем хранения данных и AI-сервисов. Партнерство с AWS позволит внедрить гибридные решения, охватывающие как защищенное хранение данных, так и сложные ИИ-вычисления.

За последние несколько лет компания "Фридом Финанс" успешно трансформировалась в масштабную цифровую экосистему и продолжает активно развиваться. В настоящее время под брендом Freedom Finance функционирует целый ряд сервисов. Это цифровой банкинг и инвестиционные услуги, Freedom Mobile – сеть розничных магазинов по продаже смартфонов, Freedom Pay – платформа электронной коммерции, Ticketon – сервис онлайн-бронирования билетов, Freedom Insurance и Freedom Life – онлайн-страхование. Общее число пользователей продуктов экосистемы превышает 1,5 миллиона человек.

Недавним значимым дополнением к экосистеме стал Freedom Telecom – новый оператор связи. По словам основателя "Фридом Финанс" Тимура Турлова, главная цель проекта – существенное улучшение качества фиксированного и мобильного интернета в Казахстане путем развития сетей 5G. Эксперты прогнозируют, что запуск нового сервиса может оказать значительное положительное влияние на экономику страны за счет повышения уровня цифровизации в самых разных сферах – от госуправления до образования.

Amazon Web Services представляет собой крупнейшую мировую облачную платформу, обслуживающую миллионы организаций по всему миру – от небольших стартапов до крупнейших корпораций. Теперь эти возможности станут доступны казахстанским компаниям благодаря локальному провайдеру Freedom Cloud.

"Нагло приближаются к НАТО": Дуда сделал выпад в сторону России

Политик обвинил Москву в агрессивных действиях и угрозах безопасности альянса

Объявлено об ударе возмездия по Украине невиданной силы

Для массированной атаки ракеты копили около месяца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей