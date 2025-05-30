Правительство приняло пакет мер поддержки угольной отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дополнительные меры поддержки российских угледобывающих предприятий, направленные на стабилизацию их деятельности в условиях ухудшения рыночной конъюнктуры. Соответствующее сообщение опубликовано пресс-службой Правительства 30 мая.

Ключевые элементы пакета включают адресные субсидии и налоговую поддержку. В целях обеспечения преференций в логистических расходах сибирским угольным компаниям предоставлена компенсация в размере 12,8% от тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлении. Это дополнительно сэкономит угольным компаниям средства. Перечень получающих льготы компаний будет сформирован Минэнерго и утвержден подкомиссией.

Дополнительно введены временные налоговые послабления: до конца 2025 года всем угольным предприятиям предоставят отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и обязательных социальных платежей. По мере необходимости сроки налоговых каникул могут быть увеличены.

Для управления мерами господдержки создаётся специальная подкомиссия во главе с министром финансов Антоном Силуановым. В неё войдут представители Минэкономразвития, Центрального банка, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и иных профильных органов власти. Комиссия займётся разработкой критериев предоставления субсидий и контролем эффективности реализуемых мер. Антон Силуанов заявил, что поручения правительства "будут выполнены", и сообщил, что уже начавшая работу комиссия "активно продолжит ее в дальнейшем, в первую очередь рассматривая ситуацию в предприятиях угольной отрасли".

Помимо прочего, предусмотрен механизм реструктуризации долга наиболее финансово уязвимых предприятий угольного сектора. Эти шаги позволят снизить давление крупных кредитов на деятельность бизнеса и сохранить стабильность отрасли. Пресс-служба правительства отмечает, что при отработке этой меры будет учтена позиция финансового регулятора – Банка России.

Правительство принимает данные меры для поддержания устойчивости угольной промышленности в сложившихся неблагоприятных рыночных условиях.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что "Правительству удалось предложить сбалансированные меры поддержки угольной отрасли с учетом общей экономической ситуации" и очевидной ограниченности государственных бюджетных средств. "Правительственная подкомиссия лично во главе с министром финансов Антоном Силуановым будет индивидуально рассматривать ситуацию по конкретным предприятиям с учетом общего положения, принимаемых ее руководством мер, а также социальных и экономических факторов; Минфин и Минэнерго подготовят критерии для удовлетворения заявок по оказанию финансовых мер господдержки отдельным компаниям, – пояснил эксперт. – Только после оценки состояния будут приниматься решения для компенсации части логистических расходов при экспорте на дальние расстояния через адресные субсидии. Здесь именно не нужна средняя температура по больнице, а совместные адекватные меры по выправлению ситуации".

По мнению Алексея Мухина, предлагаемая модель поддержки "более мотивирует руководство предприятий для разработки мер повышения внутренней эффективности – по снижению себестоимости добычи угля и повышению производительности труда – и побуждает угольные предприятия не ждать манны небесной от правительства, а действительно бороться за результаты".