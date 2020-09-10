Ретроградный Марс в 2020 году: что нельзя делать в этот период
С 9 сентября начался период ретроградного Марса. По оценке ученых, это явление продлится чуть больше двух месяцев, а именно 66 дней.
Этот период астрологи считают не очень благоприятным. При ретроградном Марсе от некоторых вещей стоит отказаться.
Что ждет жителей Земли в период ретроградного Марса
С 9 сентября по 14 ноября 2020 года обостряются все конфликты. Возможны ссоры как дома, так и на работе.
В этот период под прицелом окажется мужское либидо. Представители сильного пола будут испытывать вялость и апатию.
Быстрота и успех в реализации дел покинет многих. Дела будут затягиваться на долгое время.
Что нельзя делать в период ретроградного Марса
Откажитесь от занятий серьезными видами спорта. В период ретроградного Марса велика вероятность, что вы получите какие-то травмы.
Не беритесь за новые проекты. Астрологи уверены, что начатые в это время дела затянутся надолго. Лучше проанализируйте то, чего вам уже удалось достичь.
До 14 ноября не контактируйте с оружием. Также будьте осторожны при обращении с огнем. Есть риск получить травмы или ожоги.
Не покупайте технику или автомобили. И то, и другое может быстро выйти из строя.
Отложите регистрацию бизнеса на более благоприятный период. Иначе вы столкнетесь с подводными камнями, которые испортят ваши планы.
Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный астрологический прогноз на сентябрь.
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