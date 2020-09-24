Гороскоп на 25 сентября 2020 года

Звезды подскажут, как избежать неприятностей в последний рабочий день

В пятницу Луна останется в знаке Козерог. Это значит, что общение с государственными органами и представителями властных структур лучше отложить. Такое положение ночного светила также сулит трудности в денежных вопросах. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

Овен



Благоприятный день для занятий творчеством и активного времяпрепровождения. Овнам будет сопутствовать удача во всех начинаниях. Однако 25.09.2020 лучше не прислушиваться к советам других людей.



Телец



День обещает трудности на работе. Для того чтобы избежать серьезных конфликтов, постарайтесь сдерживать свои эмоции. 25 сентября также велика вероятность улучшить отношения внутри семьи.



Близнецы



Близнецы могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Возможно будет чувствоваться усталость или обострятся хронические заболевания. Кроме того, есть вероятность появления трудностей с коллегами или начальством на работе. Вам нужно быть особенно внимательными, чтобы избежать ошибок.



Рак



25.09 Раки будут чувствовать прилив энергии. Представителям этого знака может показаться, что им "море по колено". Однако стоит быть осмотрительными, так как скоропалительные решения неминуемо приведут к плохим результатам.



Лев



В пятницу прошлые старания Львов наконец-то будут вознаграждены. Однако деньги надолго не задержатся в вашем кармане. Велика вероятность того, что они потребуются на решение неожиданных проблем. Так что от необдуманных крупных покупок лучше отказаться.



Дева



Благоприятный день. 25 сентября вы, возможно, реализуете свою давнюю мечту или сделаете крупное приобретение. Эмоциональный фон будет немного расшатан, поэтому постарайтесь избегать конфликтных ситуаций на работе и в семье – это может сказаться на вашем здоровье.



Весы



День перемен. Весы наконец-то определятся с планами на ближайшее будущее. Велика вероятность, что отношения со второй половинкой перейдут на новый уровень. В карьере также возможны изменения, будут ли они благоприятными – зависит только от вас.



Скорпион



Неблагоприятный день. Звезды предсказывают, что 25 сентября Скорпионам придется столкнуться с проблемами, корни которых уходят в прошлое. Для того чтобы с достоинством выдержать это испытание судьбы, вам потребуется помощь близких.



Стрелец



Очень неблагоприятный день. Стрельцы будут допускать ошибки на работе, просчеты. Вам будет сложно понять, что от вас хотят окружающие, и в итоге это может привести к конфликтам. Лучше всего провести день в спокойной, тихой обстановке.



Козерог



Положение небесных светил негативно повлияет на эмоциональное состояние Козерогов. Для того чтобы справиться с излишней чувствительностью, вам следует погрузиться в работу.



Водолей



В этот день Водолеям предстоит расплачиваться за кармические долги. Помните, что взятые на себя обязательства нужно выполнять. Сегодня возможны конфликты на работе и ссоры с близкими людьми.



Рыбы



Для Рыб сегодня – день перемен. Возможны новые приятные знакомства, которые в будущем помогут вашей реализации в бизнесе. День благоприятен для смены работы и открытия новых проектов. Постарайтесь руководствоваться собственной интуицией и меньше внимания обращайте на советы других людей.



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