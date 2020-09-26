Приметы на 27 сентября: что нельзя делать в день Воздвижения Креста Господня

Приметы на 27 сентября: что нельзя делать в день Воздвижения Креста Господня
Фото: Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Этот день считается одним из 12 важнейших православных праздников

Воздвижение Честного и Животворящего Креста ежегодно отмечается 27 сентября. Этот праздник относят к числу двунадесятых – что значит, одному из 12 важнейших христианских праздников. В этот день принято чтить память обретения Иисусом креста, на котором его распяли.

Считается, что в это время начинается битва между силами зла и добра, а символ креста помогает одержать победу добру. Поэтому православные в этот день ходят в церковь, надевая крест

Однако помимо церковных, у этого праздника есть еще и народные обычаи. 

Что можно делать на Воздвижение Креста Господня

В ночь с 26 на 27 число в церквях проводят всенощное бдение – туда отправляются все верующие. 

Дом очищали от злых сил с помощью креста. Для этого их рисовали мелом на дверях и углах и читали "Отче наш". 

Принято было дарит кресты детям. Считалось, что символ будет оберегать их даже в случае, если его не будут носить. 

Что нельзя делать на Воздвижение

Верующие должны в этот день строго следовать посту. Не допускается употребление любой животной пищи. 

Не рекомендуется начинать новые дела – они будут обречены на провал. 

Запрещалось давать взаймы, в противном случае человек весь год будет нести убытки. 

Православные избегали похода в лес, поскольку в этот праздник, по поверью, там собиралась нечистая сила. 

Ранее "Утро.ру" поделилось календарем народных праздников на октябрь. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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