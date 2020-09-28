Приметы на 29 сентября: что нельзя делать в Людмилин день

Приметы на 29 сентября: что нельзя делать в Людмилин день
Фото: www.globallookpress.com
В этот день не стоит отправляться в длительную поездку

Сегодня Православная церковь чтит память мученицы Людмилы. Она являлась покровительницей Чешского государства. Вместе с мужем, князем Борживоем I, святая приняла христианство. Супруги всячески способствовали укреплению православия. В конечном итоге Людмила была убита за свою веру.

Обычаи и традиции

В этот день женщины делали заготовки на основе капусты. Они собирались компанией и делились друг с другом различными рецептами. За оживленными разговорами работа протекала гораздо быстрее.

Также в Людмилин день ходили в баню. Считалось, что после этого болезни начнут обходить семью стороной. Однако имелся один нюанс – нельзя было брать чужой веник, так как через него якобы передавались чужие недуги.

Что можно делать в Людмилин день

Исходя из традиций, в этот день можно заниматься квашением капусты. Считается, что она будет храниться долгое время.

Что нельзя делать в Людмилин день

В Людмилин день стоит воздержаться от ловли рыбы. Считается, что вода может сильно навредить.

Кроме того, лучше отказаться от переезда или длительных поездок. В противном случае могут обостриться какие-то болезни.

Приметы

  • Слышите гром – к морозной и малоснежной зиме.
  • Галки летают стаями – к хорошей погоде.
  • На деревьях листья пожелтели, но до сих пор не опали – к продолжительной осени.
  • В Людмилин день за окном стоит теплая погода – холода наступят нескоро. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на октябрь. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Горбачев призвал Путина повременить с Союзным государством

Власти Белоруссии должны самостоятельно найти выход из политического кризиса

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей