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Православные чтят 1 октября святую мученицу Ариадну Промисскую. По своему сословию она была рабыней у одного из градоначальников-язычников. Однажды он решил устроить пир после церемонии жертвоприношения, пригласив всех желающих. Но Ариадна пожелала остаться дома, за что подверглась пыткам. После того, как рабыню бросили в темницу, она сбежала и, уходя от погони, прыгнула со скалы в расщелину, которая затем сомкнулась.
Увидев произошедшее, гонители принялись ругаться, забив друг друга копьями из-за ссоры.
Обычаи и традиции
1 октября начинается сбор шиповника – его необходимо собрать до наступления осенних заморозков, чтобы сохранить целебные свойства. Также крестьяне наблюдали в день Шиповницы за тем, как летят в небе журавли.
Обычно в деревнях устраивали девичьи посиделки, переговариваясь за готовкой еды. Верующие молились в церкви, а дома старались преуспеть в благих деяниях.
Что можно делать в день Арины Шиповницы
Необходимо совершать благие поступки. А еще нужно запастись на зиму шиповником – полезны те ягоды, которые собраны впрок.
Чего нельзя делать в день Арины Шиповницы
Нельзя хвалиться своими успехами, а также обращаться к Господу с просьбой дать сверх необходимого.
Приметы на 1 октября
Подробная информация о народных праздниках и традициях на октябрь – в материале "Утро.ру".
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