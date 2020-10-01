Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака поможет избежать неудач

В пятницу полная Луна окажется в созвездии Овна. День будет наполнен мелкими неприятностями, а представители многих знаков зодиака окажутся особенно подвержены необдуманным решениям. Что приговорили звезды на 2 октября 2020 года, рассказали астрологи.

Овен

Пятница принесет Овнам множество разногласий и споров. Критиковать представителей огненной стихии будут чаще обычного, поэтому самое главное проявить сдержанность и не терять голову.

Телец

Утром Тельцам удастся обсудить важные вопросы, появится шанс обрести новых единомышленников или заключить успешную сделку. А вот вечером не исключены небольшие ссоры дома.

Близнецы

В первой половине дня у Близнецов все будет идти не по плану, однако волноваться не стоит. Все сюрпризы, которые преподнесет 2 октября 2020 года, будут лишь приятными.

Рак

Ракам в первую пятницу октября не стоит торопиться с принятием решений, даже самых незначительных. Вероятно, возникнут обстоятельства, которые заставят вас передумать, гласит прогноз на день.

Лев

Львы почувствуют в себе силы взяться за большой проект – и сегодня самое время, говорят звезды. День для представителей этого знака будет настолько удачным, что шанс нельзя упускать ни в коем случае.

Дева

Денежный гороскоп для Дев обещает крупные траты в пятницу, однако все они не будут напрасными. Вещи, купленные в этот день, принесут массу удовольствия и прослужат долго.

Весы

Весам 2 октября 2020 года придется справляться с несколькими задачами сразу, поэтому к вечеру представители воздушной стихии почувствуют усталость. Отдохните и проведите время с близкими, советуют астрологи.

Скорпион

Правильно расставить приоритеты – вот что окажется самым важным для Скорпионов в пятницу. Необходимо найти баланс между работой и отдыхом, чтобы ничего не упустить.

Стрелец

Стрельцам пришло время открыться новому опыту, иначе можно надолго остаться на месте. Отбросьте страхи и двигайтесь вперед, рекомендуют звезды.

Козерог

Козерогам 2 октября 2020 года поступит заманчивое предложение. Соглашайтесь – и не пожалеете, говорят астрологи. К вечеру возможен внезапный доход, который можно потратить на развлечения.

Водолей

Любовный гороскоп для Водолеев гласит: риск поссориться со своей второй половинкой слишком велик, над отношениями в пятницу придется всерьез поработать. Романтическая прогулка или приятный сюрприз пойдут вашей паре только на пользу.

Рыбы

Рыбам удастся прояснить ситуации, которое долгое время ставили в тупик. Не стоит избегать откровенных разговоров и пытаться выкрутиться – это все испортит.

Таков точный астрологический прогноз для мужчин и женщин на день. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.

