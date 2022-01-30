Снежная пурга в этот день говорит о позднем наступлении весны

31 января 2022 года в Православной церкви отмечают день Афанасия Великого, в народе получившего название Афанасий Ломонос. Считается, что именно от него берут начало Афанасьевские морозы.



Что можно делать в день Афанасия Ломоноса

Предки в этот день изгоняли ведьм, летающих на шабаш. Люди приглашали знахарей, которые должны были тайно провести специальные ночные обряды.

Считается, что 31 января полезно перед сном прочитать заговоры от всего недоброго.

Стоит уделить время ароматерапии. Сейчас она может защитить от болезней и напастей.

Что нельзя делать в день Афанасия Ломоноса

Лучше отложить дела, требующие точности и концентрации, иначе можно что-либо упустить.

Не стоит проводить хирургические вмешательства, так как злые силы могут помешать доктору и навредить пациенту.

Не назначали на этот день переезд или празднование новоселья. Считалось, что семью в новом доме ждут ссоры и финансовые трудности.

По приметам, отправившиеся 31 января в лес или на рыбалку могут заблудиться.

Приметы на 31 января 2022 года

В этот день оценивают, какой будет предстоящая весна.

Если за окном воет метель – весна наступит поздно. Если же в этот день выглянуло солнце, можно говорить о скором наступлении тёплых дней.

Если на закате чистое небо и стаями кружатся вороны – жди длительных холодов.



