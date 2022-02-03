Не начинайте ремонт в эту дату

Тимофеев день или день Тимофея-полузимника отмечается 4 февраля. Свое прозвище святой Тимофей получил из-за того, что этот день считается серединой всей зимы. Хоть половина "холодов" уже осталась позади, именно с 4 февраля наши предки ожидали суровых морозов. В народе считалось, что холодные дни, следующие за этим, куда суровее крещенских морозов. Особенно люди боялись метелей и вьюг, хоть и были к ним готовы.

Что можно делать в Тимофеев день

4 февраля проверяли все запасы: если чего-то не хватало, старались не брать в долг и ждать до урожая. В этот день девушки катались с горок, но до этого хорошо работали: чаще всего пряли за станком. Та, кто дальше всего скатится, будет иметь больший урожай.

На Тимофея стоит больше двигаться, лучше совсем отказаться от лежания на кровати.

В этот день принято принимать гостей и встречать их с большим количеством угощений.

Что нельзя делать в Тимофеев день

Лучше отказаться от похода к парикмахеру или на другие уходовые процедуры. Есть поверие, что так можно привлечь к себе беду.

В Тимофеев день нельзя затевать ремонт и даже подготавливаться к нему. Любые покупки, связанные с ремонтом, будут сделаны зря.

Не стоит выносить ненужные вещи из дома, иначе домовой обидится – так считали наши предки.

Перед выходом на улицу лучше завязать волосы в тугой хвост. К распущенным волосам в этот день цепляется всякая нечисть.

Приметы на 4 февраля 2022 года