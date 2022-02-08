Звезды подскажут, чего ждать в самый разгар рабочей недели

Луна продолжает убывать и уже находится в Козероге. Это значит, что времени на суету и мимолетные развлечения вам точно не хватит. А потому нужно делать упор на долговременные цели, которые необходимо ставить в приоритет. Если вы выдержаны и обладаете внутренним стержнем, никаких проблем не будет.

Овен

Чтобы получить заветную должность, нужно не говорить о своих желаниях, а работать над их исполнением. На пустом месте, как известно, подарков никто не делает. Вам предстоит проделать немало работы.

Телец

Срочность и спешка вполне оправданы – иначе можно не успеть сделать все рабочие дела и сорвать составленный график. Но обходитесь без суеты, чтобы не наломать дров. А для поддержания тонуса займитесь спортом.

Близнецы

Во всем на этот раз вам будет сопутствовать удача. Поэтому смело хватайте быка за рога и боритесь за собственное счастье. Иного варианта для вас не предусмотрено.

Рак

Потенциал практически раскрыт. Остались лишь финальные штрихи – чем больше о вашей работе узнают, тем выше шанс довести начатое до конца и достичь не просто успеха, а гарантий того, что больше переживать за свое честолюбие не придется. И ваш труд оценят сполна.

Лев

Самые важные дела необходимо отложить на вторую половину дня. На утро займитесь поддержанием порядка в доме и сделайте зарядку. Нужно войти в рабочий ритм основательно, как полагается.

Дева

У Дев изобретательности хоть отбавляй. Поэтому за творческую составляющую переживать не стоит. Все необходимое уже при вас – потребуется проявлять чуть больше терпения.

Весы

Весы имеют неплохие шансы порадовать себя рабочими успехами. Все, что потребуется – здравомыслие и рациональность. На пустяки не отвлекайтесь – больше сосредоточенности на том, что действительно важно.

Скорпион

Решительность – вот то, чего вам сегодня не достает. Не нужно просиживать весь рабочий день в тени и быть блеклой тенью своей прежней версии. От вас ждут гораздо большего, поверьте.

Стрелец

На Стрельцов навалится целая гора дел, с которыми за один день справиться просто невозможно. Но не стоит переживать – разбирайтесь последовательно, не раздражаясь и не обращая внимание ни на что, кроме работы.

Козерог

У Козерогов не все ладится в личной жизни. Не тратьте эмоции попусту и не прекращайте попыток довести до половинки свою позицию. Вас услышат – не зря же вы проявляете такое терпение.

Водолей

Водолеям необходимо опираться на советы старых друзей и знакомых – они давно протоптали тропы, по которым вы намереваетесь пройти. И заодно подскажут, какие варианты действий стоит предпринять.

Рыбы

Придется самостоятельно разбираться со своими проблемами. На этот раз помощников не ожидается. На случайную подмогу от сердобольных друзей тоже не надейтесь.

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