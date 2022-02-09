Каким выдастся для людей четверг, подскажут звезды

10 февраля Луна окажется в знаке Водолея. В эту пору лучше всего исходить из принципа последовательности – если вы решитесь на несколько дел сразу, звезды могут легко вас вернуть в реальность и показать, что даже самая незначительная проблема способна обернуться стрессом и стать причиной подорванного здоровья. С судьбой лучше не шутить.

Овен

До того, как идти в бой, нужно хотя продумать самый простой план действий. А в карьере вам светят пока лишь полезные знакомства – сидите, думайте и мотайте на ус. С деньгами нужно обращаться поэкономнее.

Телец

Немало изменений ожидает тех, кто готов добиться поставленных целей за счет собственной решительности и настойчивости. Но не вздумайте давить на людей своим авторитетом – во-первых, не поймут. Во-вторых – рискуете в одночасье лишиться всего.

Близнецы

У Близнецов, как и у всех, проблем хватает. Принимайтесь за любую помощь – она окажется вам в эту непростую пору весьма кстати. Не скучайте с глупым видом и не стойте на месте – ведь вся жизнь состоит в движении и динамике.

Рак

Для того, чтобы воплотить свои мечты реальность, нужно не только постоянно трудиться, но и верить и в себя, и в везение. Без нужного настроя ничего не получится.

Лев

Добиться желаемого можно. Однако, как ни странно, невозможно успеть везде – определитесь уже с тем, к чему конкретно вы стремитесь. Постоянно метаться в выборе можно долгие годы и так ни к чему не прийти.

Дева

У Дев все складывается как нельзя лучше. Не исключено, что кое-кто может на этот раз весьма удачно вложить накопленные денежные средства. Правда, вам нужно отказаться от неоправданных расходов. Это ни к чему.

Весы

У Весов тоже все обстоит довольно неплохо. Раскрытие творческого потенциала, скорее всего, придется на вечер. А все остальное время нужно уделять как работе, так и любимой семье.

Скорпион

Не теряйте своего энтузиазма – чтобы энергия не иссякала, черпайте вдохновение в уже проверенных источниках. Гуляйте, радуйтесь жизни и постоянно ищите во всем повод для радости и счастья.

Стрелец

Стрельцы могут пойти довольно далеко – пока остальные зевают, вы уже стремитесь к горизонту. И старания сполна окупятся – вас непременно заметят и предложат более серьезную должность. Так и должно быть в жизни – побеждает всегда сильнейший.

Козерог

Справиться с задачей реально, даже если она кажется непростой. Но нужно проявлять больше смекалки, энергичности и работоспособности. И тогда в стороны раздвинутся любые горы.

Водолей

Мысли о разладе в личной жизни не могут не мешать работе. А наладить нужно и то, и другое. Поэтому не предавайтесь внутренним смятениям – проблему нужно решать, а не тонуть в ней.

Рыбы

Подумайте о наиболее выгодных для себя предложениях, даже если они падают от конкурентов вашего работодателя. Но держите пока что все в секрете – болтливость еще никому не помогла.

Ранее мы делились гороскопом на неделю с 7 по 13 февраля.