Звезды подскажут правильный путь на грядущую пятницу

11 февраля необходимо уделить основное время работе, а все проблемы по дому отодвинуть на второй план – в конце-концов, впереди два выходных дня, во время которых можно не только отдохнуть, но и уделить внимание бытовым вопросам.

Овен

За что бы вы на этот раз ни взялись – все будет получаться хорошо. Поступившие предложения рассматривайте со всем вниманием, оценивая риски. Тут поможет спутник жизни, который знает вас лучше остальных.

Телец

У Тельцов творческого потенциала вполне хватает, чтобы поразить знакомую публику. Но не останавливайтесь на этом – ваш успех должен зайти за пределы круга знакомых лиц.

Близнецы

У Близнецов тоже все складывается хорошо. Но держите нос по ветру – нужно понимать, куда дует ветер перемен. Проявляйте гибкость и действуйте, исходя из собственной выгоды.

Рак

Добиться лучших результатов можно, прилагая максимальные усилия. На это потребуется основное время. Главное – понять, готовы ли вы к этому внутренне.

Лев

Львам нужно проявлять больше спокойствия и терпения. Не проявляйте агрессию и не срывайтесь на близких. Иначе останетесь в одиночестве и будете смотреть на разбитое корыто.

Дева

Размеренность и последовательность в действиях – так нужно начинать пятничный рабочий день и с таким же успехом его необходимо завершать.

Весы

Чувствуете легкое недомогание? Не геройствуйте, лучше останьтесь на этот раз дома. Здоровье вам никто не вернет, поэтому обойдитесь без неоправданных рисков.

Скорпион

Подписание очередных контрактов, заключение бесконечных сделок и масса дел, которым не видно ни конца, ни края. Но ничего: скоро вы увидите просвет и задышите свежим воздухом.

Стрелец

Стрельцам лучше завершить пятничный вечер встречей с друзьями после тяжелого рабочего дня. Отличное время для того, чтобы вспомнить молодость и посмеяться.

Козерог

Звезды готовы помочь вам всем необходимым. Но не стоит полагать, что все проблемы решатся сами собой, а вы просто найдете спасательный круг. Действуйте.

Водолей

Водолеям нужно подумать, как повысить свой авторитет в глазах коллег. Уважение, как известно, помогает добиться всех высот. Обеспечьте себя не только знакомствами – покажите себя в деле.

Рыбы

Решение старых, давно забытых проблем. Не исключено, что к вам вдруг обратится старый знакомый. Но неспроста: помните, что просто так ничего не происходит, и каждый преследует свою выгоду.

Ранее "Утро" делилось гороскопом на неделю с 7 по 13 февраля.