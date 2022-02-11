Звезды советуют дать волю фантазии и воплотить в жизнь самые смелые идеи

12 февраля ваши замыслы могут показаться чересчур странными, однако не нужно их недооценивать. Люди, обладающие изобретательностью и решительностью, могут сегодня перейти на белую полосу. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу – если чувствуете, что хотите поступить определенным образом, но не можете объяснить почему, смело решайтесь на это.

Овен

Вам сегодня стоит хорошенько поработать, причем рассчитывайте в делах только на себя. Возможны также проблемы во взаимопонимании с окружающими. Зато в личной жизни у вас все, как надо – страхи, которые мешали идти вперед, покинут.

Телец

Сегодня вы сможете найти простой, но очень неочевидный выход из сложившихся обстоятельств. Будет шанс узнать что-то новое и принять к сведению мнение других людей. Звезды советуют быть внимательнее с финансовыми документами – есть риск совершить небольшую ошибку.

Близнецы

12 февраля вам поймете, чего хотите на самом деле, и это может сильно удивить вас. Возможно общение со старыми знакомыми, которое принесет заманчивые перспективы. При этом не воспринимайте слова окружающих за чистую монету.

Рак

Звезды сулят сегодня большое количество споров, однако если приложить усилие, вы сможете одержать значимую победу. Если у вас есть какие-то дела, связанные с документами или посещением официальных организаций, то этот день является наиболее подходящим для их решения. А вечер порадует спокойным безмятежным отдыхом.

Лев

Вы сможете мастерски провести все запланированные разговоры, будь они личные или деловые. Кроме того, вы даже сможете примирить людей, которые ответят вам за это благодарностью. Вторую половину дня звезды советуют провести наедине с собой и подумать о ближайших планах.

Дева

В первой половине дня возможны преграды в выполнении дел, придется держать под контролем негативные эмоции. Однако вечером все тревоги улягутся и вы поймете, где лежит ключ к успеху. И будьте разумнее с деньгами, иначе будет казаться, что они исчезают неизвестно куда.

Весы

Проявите весь свой творческий потенциал и дайте волю фантазии. Это поможет в рабочих делах и диалоге с важными людьми. После насыщенного дня звезды советуют устроить себе вечер отдыха в компании любимого человека.

Скорпион

Не давайте никаких серьезных обязательств – есть вероятность, что кто-то пытается вас обмануть. Спустя время вы поймете реальный расклад дел и исходя из этого сможете принять решение. Вечером вас ждет случайная встреча с человеком, с которым вы давно хотели увидеться, но не решались.

Стрелец

Работа сегодня идет просто на отлично. Окружающие оценят ваш потенциал, и благодаря этому вы обзаведетесь новыми друзьями и партнерами. Хорошо также подумать о долгосрочных перспективах и планах, вероятно, вы заметите новые возможности и детали, о которых раньше даже не думали.

Козерог

Звезды говорят, что вы сегодня сможете максимально оптимизировать свою работу и найти способ выполнять ее быстрее. День хорош для новых начинаний, например, какого-либо проекта. Возможны также перемены в личной жизни, которых не стоит бояться.

Водолей

Сначала может показаться, что все идет не так, однако по ходу дела проблема решиться сама собой и больше не будет казаться серьезной и пугающей. Сегодня все будут попытаться дать вам совет и сказать, как сделать лучше, но вы сможете спокойно на это отреагировать и обьяснить, что вы сами знаете, как поступить.

Рыбы

День может начаться с неприятностей, однако это не повод растраиваться. Главное – воздержитесь от ссор, иначе потом будет тяжело наладить контакт с этим человеком. Звезды советуют воздержаться от покупок. Есть риск приобрести вещи, которые в дальнейшем окажутся ненужными и бесполезными.