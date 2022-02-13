Каким окажется начало рабочих будней в День влюбленных, подскажут звезды

В День всех влюбленных умственная деятельность находится где-то на втором плане. Но о работе забывать не нужно: за вас ее никто не сделает. Настроение будет на высоте, а ваши усилия дадут хороший результат.

Овен

В первый рабочий день всегда тяжело и нерадостно на душе. Но нужно больше радости и оптимизма: зарядитесь крепким кофе, послушайте любимую музыку и найдите комплимент перед работой для своей половинки.

Телец

Тельцам не так просто избежать ошибок. Приобретение первого опыта – процесс небыстрый и трудоемкий. Вы буквально учитесь ходить на ногах в новом деле. Будьте терпеливы, и все получится.

Близнецы

Пора прекратить мысли об окружающих и сосредоточиться на себе – пока вы витаете в облаках, жизнь идет своим чередом, кто-то радуется и получает от нее удовольствие.

Рак

Удача улыбнется не всем. На случай не полагайтесь – будьте уверены настолько, чтобы никакая фортуна не повлияла на ваш успех.

Лев

У Львов все складывается на этот раз весьма неплохо. В День влюбленных звезды подскажут вам, в каком направлении действовать и как очаровать свою половинку.

Дева

Астрологи советуют в понедельник подумать о генеральной уборке. Во-первых, хороший метод, которое символизирует обновление и чистоту внутреннюю. Во-вторых, к вам, кажется, скоро заявятся дорогие гости.

Весы

Утро понедельника добрым не бывает. Важно встать с нужной ноги и отправиться вершить историю – работать и спорить, выяснять животрепещущие вопросы и снова уставать.

Скорпион

Скорпионы могут отправиться в долгожданную поездку. Подышите свежим воздухом и отвлекитесь на какое-то время от насущных вопросов. К ним вы еще успеете вернуться.

Стрелец

Не бойтесь проявлять свою натуру в рабочих моментах. Не находитесь в спящем состоянии, выходите из него – нужно заявлять о себе и о своих способностях.

Козерог

Звезды не простят вам вашу самонадеянность и чрезмерную самоуверенность. Если не сбавите обороты, рискуете потерпеть крах и снова ползти наверх, потратив напрасно годы усилий.

Водолей

Вне зависимости от того, какими сложатся обстоятельства на работе, вечером вас ждет приятный сюрприз. Встретится человек, с которым наконец-то можно поговорить по душам и поделиться наболевшим.

Рыбы

Отличный день для того, чтобы завершить тяжелый рабочий день вместе со своей половинкой и помечтать о лучшем будущем. Помните: выбор, который вы делаете сейчас, определяет ваше дальнейшее будущее.