Астрологи рассказали, каким знакам зодиака космос принесет успешный день и возможность реализовать давние мечты

15 февраля будет удачным для Дев и Рыб, а Стрельцам, Скорпионам и Львам стоит быть внимательными, чтобы избежать трудностей в семье и на работе.



Овен

В этот день ваша сила характера будет проверена испытаниями в профессиональной сфере. Если вы обладатель услужливой натуры, проявите осторожность в общении с коллегами. Они могут воспользоваться вашей добротой и отзывчивостью. Чтобы избежать неприятной ситуации, не бойтесь отказывать. Это никак не отразится на вашем профессионализме и репутации в коллективе.

Телец

Сегодня астрологи рекомендуют не торопиться с поездкой в командировку, прохождением собеседований и официальных встреч. Раньше времени не стоит проявлять креатив – дождитесь точной информации, например, приказа или плана. Обратите внимание на детали. Стоит уделить внимание своему телу, подарив ему движение и активность. Время в компании с возлюбленным или друзьями вдохновит вас на движение вперед.

Близнецы

Вас ожидают сразу несколько сюрпризов. По мнению астрологов, этот день благоприятен для укрепления любовных отношений. Скорее всего, ваш избранник захочет проявить свою преданность и преподнесет неожиданную новость. На работе не исключено возникновение неловкой ситуации. Ваши способности могут поставить вас в центр всеобщего внимания.

Рак

Ваша устойчивая хищная сторона проявит себя. Вы защищаете дом и не терпите вторжения в личную жизнь. Уверения близких людей и тех, кому вы доверяете, могут разочаровать вас. Данные ранее обещания рискуют остаться невыполненными.

Некоторые родственники считают, что вы отодвинули их на второй план, однако в вашем сердце всегда есть место близким людям.

Лев

Солнце неблагоприятно скажется на карьере Львов. Начальник злоупотребляет своим статусом, не награждает подчиненных за заслуги и может даже специально вас принижать. Сегодня заручитесь поддержкой ближайших сотрудников, которые помогают вам на вашей должности. Звезды видят ваши желания, однако им потребуется время на реализацию.

Дева

Решающий день для любовной сферы. Вы встретите свою любовь или окажетесь совсем близко к ней. Возможно, это ваш бывший любовник или коллега. Парам этот день сулит спокойствие и размеренность. Ждите новостей, связанных с работой, здоровьем и повседневными делами. Сегодня вам придется более плотно общаться с людьми.

Весы

В этот день вы поставите себя на первое место. Конечно, окружающие могут воспринять это с раздражением и даже избегать вас. От вас будет зависеть тон общения с коллегами и семьей. Если вы сосредоточите внимание на близких, вскоре могут разрешиться давние конфликты. Подумайте о будущем и позвольте себе отдохнуть.

Скорпион

Если ваша работа подразумевает плотное общение с людьми, вы можете достигнуть пика в продажах своих услуг. При работе руками стоит остерегаться порезов и ожогов. Замедленная реакция может привести к незначительной травме. Работающим за компьютером стоит почаще делать паузы, чтобы снизить проявление мигрени и суставных болей.

Стрелец

Вы можете пострадать о своей невоздержанности и любви к лишнему. Здоровый образ жизни и активный спорт подарят вам гармонию и уверенность. Если вы занимаетесь бегом, стоит приобрести специальную экипировку, чтобы защитить себя от растяжения.

Козерог

Отпустите недостатки своего возлюбленного и позвольте ему быть собой. Ссоры на этой почве могут сильно расстроить вас. Есть риск допустить грубые ошибки, которые повлияют на настроение окружающих. Не делайте поспешных выводов и заявлений. Если вы не состоите в отношениях, задумайтесь о том, что идеальных людей не существует.

Водолей

Сегодня вы блистаете на работе. Благодаря дружелюбной атмосфере вы сможете получше узнать коллег и укрепить профессиональные отношения.

Если вы планировали поменять сферу деятельности, то вам не захочется налаживать отношения с нынешними сотрудниками.

Рыбы

Вы полны жизненной силы и энергии и готовы к свершениям. Утренняя разминка со второй половинкой, уборка, интенсивная тренировка. Проявите осторожность и не растеряйте нахлынувшее желание творить. Если вы переусердствуете, потеряете энергию. Не принимайте несколько решений одновременно, чтобы ничего не упустить.

Ранее астролог назвала три знака зодиака, которым стоит приготовиться к испытаниям судьбы.