Звёзды советуют не принимать важных решений в этот день

Астрологи предсказывают 16.02.2022 переменчивый день, полный резких смен настроения.



ОВЕН

Сегодня хороший день для прекращения прежних отношений с давним другом. Не бойтесь закрывать двери и отпускать людей. Благодаря этому вы обретёте свободу и не будете поддаваться влиянию со стороны, в том числе и в материальном плане.

ТЕЛЕЦ

Тельцов ожидает успех на любовном фронте и повышенный интерес со стороны противоположного пола. Вы также можете получить неожиданное предложение от бизнес-партнёров или назначить деловую встречу. Сегодня не поддавайтесь своей обидчивости и постарайтесь не ругаться с близкими. Если вам предстоит обратиться в органы власти, не стоит откладывать это на другой день.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы наконец увидите плоды своей работы над делом, которое считалось совсем неперспективным. Этот день не очень подходит для переговоров по работе. Не отказывайте людям в помощи, сегодня к вечеру она потребуется вашим родным.

РАК

Вы становитесь очень значимым в вашем близком окружении. Ваши личные и творческие качества будут оценены и востребованы. Мужчинам сегодня стоит проявить сдержанность, а женщины могут ощущать эмоциональную неустойчивость, особенно в любовной сфере. Раков также ожидает важное знакомство.

ЛЕВ

Сегодня вы ощутите усталость и упадок сил, однако паниковать не стоит. Позвольте себе отдохнуть. Звёзды располагают к улучшению финансового положения. Благодаря вашей расторопности вы сможете закончить несколько дел одновременно.

ДЕВА

Уделите особое внимание деловым письмам и официальной документации. Возможно, придётся ходить по инстанциям или получать ценные бумаги. В этот день сложно завершать начатое. Отношения с партнёром не изменятся, хоть вы и предъявляете ему свои требования. Сегодня вы достаточно независимы и активны. Стоит бережно отнестись к дыхательным органам.

ВЕСЫ

Сегодняшние дела не увенчаются успехом, поэтому лучше посвятить среду отдыху. Близкие люди могут разочаровать вас своими поступками, поэтому стоит уделить время членам семьи. Высока вероятность незапланированного появления гостей. Размеренное выполнение всех задач без суеты позволит вам подготовиться к любому сценарию.

СКОРПИОН

Благоприятный день для общения с коллегами, близкими и детьми. Стоит сохранять холодный ум, чтобы чувства не помешали карьерным планам. Повремените с решением финансовых вопросов и оформлением любых документов. Возможны хлопоты по дому.

СТРЕЛЕЦ

Вы вплотную подойдёте к проблеме, которая волновала вас в последнее время. Мужчины готовы к свершениям, однако им стоит избегать авторитарности и излишней придирчивости к особенностям окружающих. в противном случае вечер придётся провести наедине со своими мыслями.

КОЗЕРОГ

Если ваша профессиональная деятельность связана с финансами, ожидайте упадка энергии и творческих порывов. Для людей других специальностей это день станет очень плодотворным. Вечером придётся столкнуться с проблемой и попытаться понять и исправить её. Скорее всего, из-за этого вы будете раздражительны и не сможете разобраться с ней.

ВОДОЛЕЙ

Весьма благоприятный день для событий на личном фронте: признания, бракосочетания, домашнего праздника. Звёзды сулят успех в деловых решениях. Возникнут искушения при распоряжении денежными средствами, однако не стоит им поддаваться. Вечером вас может заинтересовать тема религии.

РЫБЫ

Не самый подходящий день для споров со старшими. Скорее всего, вы не сможете из переубедить и доказать свою правоту. Утром будет сложно проснуться, но к полудню вы ощутите прилив бодрости и энергии. Найдите им правильное применение. Стоит задуматься о решении давних вопросов, поставленных на паузу. Прислушайтесь к советам старых друзей.

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