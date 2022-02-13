Астролог сделала тревожное предупреждение трем знакам зодиака: "Судьба нанесет удар"

Астролог сделала тревожное предупреждение трем знакам зодиака: "Судьба нанесет удар"
Фото: pixabay.com
К новым проблемам следует тщательно подготовиться

С середины до конца февраля представителям трех знаков зодиака необходимо быть особенно осторожными. Такое предупреждение сделала астролог Юлия Николаева в беседе с "Московским комсомольцем". 

По ее словам, люди, родившиеся под определенным созвездием, могут столкнуться с ударами судьбы. Но если быть к ним подготовленными, то все можно пережить с малыми потерями.

Козерог

Неприятности могут посыпаться на Козерогов с середины февраля. Сперва кармические уроки будут мягкими, связанными с нехваткой денег, проблемами на работе или здоровьем. А вот под конец месяца могут начаться большие проблемы. Лучше всего отложить некоторую сумму прозапас – это может понадобиться в любой момент.

Скорпион

У Скорпионов возникнут сложности личного характера– это могут быть недопонимания с родными или второй половинкой. Снизить напряжение можно, если откажетесь от своего упрямства и нетерпимости. В конце февраля проблемы не исключены с коллегами и соседями.

Дева

Дев ждет появление неприятных недоразумений на работе. Решать вопрос с помощью увольнения лучше не стоит – звезды предсказывают, что быстро найти новое место не выйдет. Вас могут выводить на публичные скандалы, появятся проблемы при общении с членами семьи. Под конец месяца могут возникнуть новые трудности, если предстоит какой-то экзамен или сдача итоговой работы.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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