В народе его также называют днем Домового

Считается, что 10 февраля нужно уделить внимание духу дома. По народным преданиям, у любого жилища есть невидимый хранитель, с которым нужно поддерживать хорошие отношения для счастья и процветания семейного очага.

Что можно делать 10 февраля

Этот день прекрасно подходит для работы по дому. Чтобы расположить к себе домового, жилище должно находиться в полной чистоте. Стоит также уделить внимание вещам, которые пора отремонтировать – если починить их сегодня, можно привлечь счастье.

Не забудьте угостить домового. Есть поверье, что ночью хранитель дома обязательно попробует вкусности, которые ему оставили хозяева, и после этого будет служить им верой и правдой еще целый год.

Почаще смотрите на себя в зеркало после обеда. Считается, что если делать так в день Домового, красота и молодость сохранятся на более долгий срок.

Что нельзя делать в Ефремов день

Ни в коем случае нельзя убивать насекомых и пауков. Если так сделать, то можно обречь дом на несчастье и беду.

В этот день также нельзя ругаться на домашних кошек. Дело в том, что эти питомцы дружат с Домовым, и если обидеть ее, то он рассердится и начнет досаждать жильцам дома.

10 февраля следует воздержаться от ссор и ругани. Хранитель дома любит тишину, порядок и мир в семье, поэтому услышав нецензурную лексику и разговоры на повышенных тонах, он начнет плохо себя вести и пугать хозяев.

Приметы на 10 февраля 2022 года

Ветер в Ефремов день предвещает сырость летом.

Несчастье или болезнь в этот день, согласно народным преданиям, в дом приносит домовой, который решил попроказничать.

Если над лесом ощущается густой воздух – впереди дождь и ненастная погода.