Сегодня могут произойти небольшие неприятности

В народе считалось, что в Лаврентьев день высок шанс столкнуться с ведьмами. Колдуньи приходили на землю, чтобы испортить людям жизнь, лишить их урожая и навести сглаз.

Что можно делать 11 февраля

В этот день принято просить помощи у святого Лаврентия тем, у кого есть проблемы со зрением. Считается, что он обязательно поможет избавиться даже от такого недуга, как слепота.

Сегодня стоит серьезно поработать. Если максимально ответственно подойти к поставленным задачам, особенно тем, которые касаются финансов, есть шанс получить неплохую прибыль.

Похвалите себя, стоя перед зеркалом или любой другой отражающей поверхностью. Дело в том, что уверенный и счастливый настрой отпугнет нечистую силу, и она покинет дом. Более того, после такого действия в жизнь человека придут везение и счастье.

Что нельзя делать в Лаврентьев день

Если похвалы рекомендуются, то бранить себя перед зеркалом категорически запрещается. Помимо этого, не стоит даже просто думать о бедах и болезнях. Отражающая поверхность в этот этот день материализует все произнесенное и обдуманное, поэтому в этот день лучше гнать дурные мысли подальше.

Не поднимайте никакие предметы, которые найдете перед входом в подъезд или в квартиру. Считается, что в этот день высок риск случайно получить подклад от ведьмы, который принесет беду и горе.



Не стоит также садиться на подушку. Это может спровоцировать бессонницу и дурные сны. Кстати о сновидениях – в Лаврентьев день они могут предвещать некие переживания, однако есть вероятность, что подобный сон не сбудется.

Приметы на 11 февраля 2022 года

Холодная погода в этот день сулит жаркий август.

Сильный ветер 11 февраля предвещает много дождей в текущем году.

Если луна в Лаврентьев день красного цвета, то стоит ожидать сильный ветер с порывами.