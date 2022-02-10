Приметы на 11 февраля: что нельзя делать в Лаврентьев день

Приметы на 11 февраля: что нельзя делать в Лаврентьев день
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Сегодня могут произойти небольшие неприятности

В народе считалось, что в Лаврентьев день высок шанс столкнуться с ведьмами. Колдуньи приходили на землю, чтобы испортить людям жизнь, лишить их урожая и навести сглаз. 

Что можно делать 11 февраля 

В этот день принято просить помощи у святого Лаврентия тем, у кого есть проблемы со зрением. Считается, что он обязательно поможет избавиться даже от такого недуга, как слепота. 

Сегодня стоит серьезно поработать. Если максимально ответственно подойти к поставленным задачам, особенно тем, которые касаются финансов, есть шанс получить неплохую прибыль. 

Похвалите себя, стоя перед зеркалом или любой другой отражающей поверхностью. Дело в том, что уверенный и счастливый настрой отпугнет нечистую силу, и она покинет дом. Более того, после такого действия в жизнь человека придут везение и счастье. 

Что нельзя делать в Лаврентьев день 

Если похвалы рекомендуются, то бранить себя перед зеркалом категорически запрещается. Помимо этого, не стоит даже просто думать о бедах и болезнях. Отражающая поверхность в этот этот день материализует все произнесенное и обдуманное, поэтому в этот день лучше гнать дурные мысли подальше. 

Не поднимайте никакие предметы, которые найдете перед входом в подъезд или в квартиру. Считается, что в этот день высок риск случайно получить подклад от ведьмы, который принесет беду и горе. 

Не стоит также садиться на подушку. Это может спровоцировать бессонницу и дурные сны. Кстати о сновидениях – в Лаврентьев день они могут предвещать некие переживания, однако есть вероятность, что подобный сон не сбудется. 

Приметы на 11 февраля 2022 года 

Холодная погода в этот день сулит жаркий август. 

Сильный ветер 11 февраля предвещает много дождей в текущем году. 

Если луна в Лаврентьев день красного цвета, то стоит ожидать сильный ветер с порывами. 

Марина ДИАНОВА
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