Роковые имена: какие женщины рискуют овдоветь в первые годы брака

Роковые имена: какие женщины рискуют овдоветь в первые годы брака
Фото: depositphotos.com
продолжениеПриметы на 12 февраля: что нельзя делать в Васильев день
Некоторые могут невольно свести избранника в могилу

Женщина рискует потерять любимого и обречь себя на вечные муки не только из-за рокового случая или непоправимой болезни спутника жизни. Как указал эзотерик и астролог Артемий Никара, многое зависит и от имени самой дамы, которое представляет опасность для мужчин и даже может свести возлюбленного в могилу.

Первое опасное имя – Наталья. Дело в том, что все Натальи с рождения наделены мощнейшей энергетикой, за счет которой могут буквально "съесть" весь потенциал своего возлюбленного. И поэтому Натальи рискуют овдоветь еще в первые годы брака. Так как избранник банально не поспевает за стремительной и быстрой Натальей, привыкшей к бешеному темпу жизни.

Еще одно не менее фатальное имя – Алена. Эзотерик понимает, чем вызвана популярность имени. Красивое слово с древней историей – на древнегреческом оно переводится как "солнечная", "яркая" или "сияющая". Однако опасность Ален в том, что они всегда осведомлены лучше всех остальных. И по этой причине постоянно конфликтуют. Довольно сильно давят на возлюбленного – те могут умереть уже в первые годы брака, передает "Пятый канал".

А замыкает тройку Кристина. которая крайне ранима и не умеет прощать. Кристины мстят самым страшным способом за все нанесенные обиды и вьют из избранников веревки. Сочетается такая маниакальность с крайней привлекательностью обладательницы этого имени. Кристины манипулируют мужчинами, а те готовы отдать за них свою жизнь.

Специалисты веками пытаются найти разгадку каждого имени. Большинство экспертов сходятся в следующем: закрепляя за ребенком определенное имя, наследник получает некие качества, которые в каком-то смысле предопределяют его судьбу.

Ранее "Утро" рассказывало об именах, которые идеально подойдут для мальчиков.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей