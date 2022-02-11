Некоторые могут невольно свести избранника в могилу

Женщина рискует потерять любимого и обречь себя на вечные муки не только из-за рокового случая или непоправимой болезни спутника жизни. Как указал эзотерик и астролог Артемий Никара, многое зависит и от имени самой дамы, которое представляет опасность для мужчин и даже может свести возлюбленного в могилу.

Первое опасное имя – Наталья. Дело в том, что все Натальи с рождения наделены мощнейшей энергетикой, за счет которой могут буквально "съесть" весь потенциал своего возлюбленного. И поэтому Натальи рискуют овдоветь еще в первые годы брака. Так как избранник банально не поспевает за стремительной и быстрой Натальей, привыкшей к бешеному темпу жизни.

Еще одно не менее фатальное имя – Алена. Эзотерик понимает, чем вызвана популярность имени. Красивое слово с древней историей – на древнегреческом оно переводится как "солнечная", "яркая" или "сияющая". Однако опасность Ален в том, что они всегда осведомлены лучше всех остальных. И по этой причине постоянно конфликтуют. Довольно сильно давят на возлюбленного – те могут умереть уже в первые годы брака, передает "Пятый канал".

А замыкает тройку Кристина. которая крайне ранима и не умеет прощать. Кристины мстят самым страшным способом за все нанесенные обиды и вьют из избранников веревки. Сочетается такая маниакальность с крайней привлекательностью обладательницы этого имени. Кристины манипулируют мужчинами, а те готовы отдать за них свою жизнь.

Специалисты веками пытаются найти разгадку каждого имени. Большинство экспертов сходятся в следующем: закрепляя за ребенком определенное имя, наследник получает некие качества, которые в каком-то смысле предопределяют его судьбу.

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