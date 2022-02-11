Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в Васильев день

Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в Васильев день
Фото: Richard Allen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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По-другому этот день называют Трехсвятием

Считается, что 12 февраля животные в лесу начинали образовывать пары для дальнейшего создания рода, а самцы устраивали бои за самку. Победитель мог выбрать себе ту избранницу из стаи, которую он захотел. В этот день также в честь трех святителей, Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова, важно соблюдать мир и не ссориться. 

Что можно делать 12 февраля 

В день Трехсвятия следует помириться со всеми, с кем есть какой-либо конфликт или ссора. Если вы совершили какой-то проступок, обязательно извинитесь за него. 

Если девушка хотела привязать к себе возлюбленного, в этот день можно было совершить один ритуал. Нужно было повесить на деревья разноцветные ленточки и назвать имя нужного молодого человека. 

Уборка в доме в этот день – очень правильная затея. Считается, что если вымыть пол, убрать пыль и сделать перестановку, то в жизнь семьи обязательно придут счастье и успех. 

Что нельзя делать в Васильев день 

Ни в коем случае нельзя ходить в лес. Считается, что из-за звериных поединков человек рискует быть растерзанным животными. 

Не рекомендуется прясть и вязать 12 февраля. Любая вещь, сделанная сегодня, либо сразу порвется, либо быстро станет негодной, и в любом случае ее придется переделывать. 

Не следует также стирать в этот день. Вода может забрать с собой здоровье человека. Если же какую-то вещи очень срочно нужно постирать, не выливайте воду, в которой будете это делать, до следующего дня. 

Приметы на 12 февраля 2022 года 

  • Иней на деревьях свидетельствует о скором приходе тепла. 
  • Если снегири поют скрипучим голосом, впереди ждут снег, вьюга и слякоть. 
  • Порыв ветра с севера без туч предвещает сильное похолодание. 
Марина ДИАНОВА
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